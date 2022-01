Marituba vacina crianças de 5 a 11 anos com comorbidade permanente até sexta-feira (21)

A Prefeitura de Marituba informou que o município vacina até a sexta-feira (21), crianças de 5 a 11 anos, com comorbidade permanente, das 8h às 14h no Centro Especializado em Reabilitação, localizado na BR-316, ao lado do Ginásio Poliesportivo.

Para se vacinar, as crianças devem estar acompanhadas pelo responsável legal, que deverá apresentar CPF para registro. Caso a criança tenha CPF e identidade, os documentos também devem ser apresentados.