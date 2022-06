Marituba vacina contra covid-19; confira pontos de imunização

Marituba segue com a campanha de imunização contra covid-19. Na cidade da Região Metropolitana de Belém, são disponibilizados sete pontos de imunização, sendo seis unidades básicas de saúde (UBS) vacinando de 8 às 14 e o Centro Especializado em Reabilitação III de 18 às 22h. A primeira e segunda dose estão disponíveis para todas as pessoas a partir de 5 anos de idade que ainda não foram vacinadas; e a terceira dose ou dose de reforço estão disponíveis para todos com 12 anos ou mais que foram vacinados com a segunda dose há 4 meses ou mais.

A quarta dose está sendo aplicada com intervalo de 4 meses após a terceira dose, nos grupos prioritários definidos pela Secretaria Municipal de Saúde, que são: adultos a partir de 50 anos; idosos com 60 anos ou mais; trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais; trabalhadores da educação do ensino básico e superior; trabalhadores das forças armadas; forças de segurança e salvamento, com 18 anos ou mais; imunocomprometidos com 12 anos ou mais; gestantes; puérperas.

Locais de vacinação: