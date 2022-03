Marituba: Usina da Paz é entregue no bairro Nova União neste sábado (19/03)

Neste sábado (19), o Governo do Pará entrega mais uma Usina da Paz. A nova unidade fica no bairro Nova União, em Marituba, na passagem Bom Sossego, esquina com a rua 10 de Janeiro. A partir de segunda-feira (21), cerca de 80 serviços diferentes, de educação, saúde e formação profissional, estarão disponíveis, além de atividades culturais e de lazer.

O Projeto Usina da Paz integra o Programa TerPaz, desenvolvido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Articulação e Cidadania (Seac), em parceria com o setor privado, para atender necessidades mais urgentes da população.

A estrutura oferece espaços esportivos, atendimento jurídico, inclusão digital, dança, robótica e salas audiovisuais, destaca o titular da Seac, Ricardo Balestreri. “O equipamento está preparado para receber e atender a população de Marituba. As Usinas da Paz são parte de um projeto audacioso e grandioso, que já está beneficiando e transformando vidas na Cabanagem, em Belém, e no Icuí-Guajará, em Ananindeua. Agora, chegamos com a oferta desses serviços intersetoriais permanentes do Estado em Marituba, e convidamos a comunidade para que abrace e cuide desse complexo comunitário”, ressaltou o secretário.