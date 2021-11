Marituba tem vacinas para adolescentes de 12 anos, idosos e imunossuprimidos

A Prefeitura de Marituba fará, nesta quarta-feira (3), a vacinação contra a covid-19 em 18 pontos de imunização. O público alvo é formado por pessoas com idade a partir de 12 anos completos, que receberão a primeira dose do imunizante; quem recebeu a primeira dose até 3 de setembro vai poder tomar a segunda dose agora.

Integram também o público alvo pessoas com idade a partir dos 60 anos completos, as quais vão poder receber a terceira dose. Nesse caso, deve ser observado o prazo de seis meses da aplicação da segunda dose.

Serão também vacinadas (com dose adicional) as pessoas que estejam imunossuprimidas (doenças congênitas, câncer, transplantados, HIV positivo, entre outros) com 28 dias da aplicação da segunda dose.