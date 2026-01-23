Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Marituba registra casos de doença de fungos esporotricose humana

Dois casos foram registrados neste mês no município que não havia tido nenhum caso em 2025

O Liberal
fonte

Marituba registrou dois casos da doença fúngica esporotricose. (Foto: Neldson Neves / Arquivo O Liberal)

Marituba registrou os primeiros casos do fungo esporotricose em humanos neste ano. A Secretaria Municipal de Saúde de Marituba confirmou que foram registrados dois casos da doença esporotricose humana até essa sexta-feira (23). Os novos casos geram alerta já que no ano passado (2025) nenhum caso foi registrado. A esporotricose é uma doença fúngica, que pode afetar gatos e humanos, causada pela espécie Sporothrix brasiliensis. 

"A Secretaria esclarece que o monitoramento da esporotricose humana é realizado de forma contínua, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, com ações de vigilância epidemiológica, notificação dos casos, investigação da fonte de infecção, coleta de amostras para diagnóstico, oferta de tratamento aos pacientes confirmados e acompanhamento durante todo o período necessário", complementou a Prefeitura de Marituba.

A infecção causada por fungo provoca feridas na pele e se desenvolve em condições ambientais específicas. Em 2025, Belém registrou 1.547 casos da doença em felinos e 169 em humanos — um aumento de 172,4% e 108,%, respectivamente, em comparação ao ano de 2024, que contou com 568 casos em felinos e 81 em humanos.

A doença é tratável e a eutanásia é indicada somente em último recurso ou impossibilidade de tratamento.Os órgãos de saúde municipais tem mantido vigilância sobre o aumento da doença. 

LEIA MAIS:

image Esporotricose em Belém: doença de pele provocada por fungo registra alta de 172,4% em gatos
A esporotricose é uma doença fúngica, que causa lesões na pele de gatos e pode ser transmitida para humanos

image Surto de esporotricose: entenda o que é a doença transmitida por gatos e como prevenir
Doença transmitida através de mordidas e arranhões é benigna em humanos e fatal para felinos

A esporotricose surgiu no Rio de Janeiro em 1998. A doença teve crescimento exponencial a cada ano que passava acometendo humanos e principalmente felinos. Desde então a doença se expandiu para todos os outros estados do Brasil e países da América Latina. A esporotricose é hoje a principal zoonose presente. O fungo se adaptou à pele do gato, que hoje é o principal transmissor para outros gatos e para o ser humano.

Anteriormente, a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) já havia 21 casos notificados de esporotricose em humanos, no Pará, sendo 01 em Belém, e 20 casos em Ananindeua. A esporotricose é uma das 19 micoses classificadas pelo Ministério da Saúde como endêmicas oportunistas e a única de notificação compulsória.

Algumas medidas podem prevenir a transmissão da esporotricose como evitar o acesso dos animais à rua, animais doentes devem ficar isolados durante todo o tratamento. Os tutores devem também: castrar os  animais, o que ajuda a diminuir as disputas/brigas pelas fêmeas e por território; tratar os animais doentes até a alta por cura; evitar o contato direto com os animais doentes ou suspeitos sem Equipamento de Proteção Individual (EPIs); cremação os cadáveres dos animais doentes para evitar a contaminação do solo; realizar criteriosa higienização com hipoclorito (água sanitária) dos espaços de isolamento onde os animais doentes estiverem.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

saúde

esporotricose

esporotricose humanos

Gatos

felinos
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

OPORTUNIDADE

Prouni 2026: Pará tem mais de 20 mil bolsas disponíveis, aponta MEC; veja como se inscrever

Belém é o município com o maior número de oportunidades, somando 3.438 bolsas, sendo 1.552 são integrais e 1.886 parciais

23.01.26 18h34

DEVOÇÃO

Capela Nossa Senhora de Lourdes celebra a padroeira com missas e procissão em Belém

A programação inicia na próxima quinta-feira (29) e seguirá até o dia 11 de fevereiro, com o tema “Nossa Senhora de Lourdes, modelo de obediência e serviço”.

23.01.26 17h05

PINTURA

Curso propõe imersão artística e emocional para mulheres

Mulheres aprendem técnicas de desenho e pintura sem a pressão de um resultado final

23.01.26 15h24

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

MAIS LIDAS EM PARÁ

LISTÃO

Vestibular 2026: saiba quando será divulgado o listão da UFPA

Para esta edição do PS, a Universidade oferta 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação

16.01.26 12h08

LISTÃO UFPA

Listão UFPA 2026: resultado do PS para indígenas e quilombolas será publicado na segunda-feira (19)

Foram ofertadas 382 vagas para quilombolas e 382 para indígenas, divididas nas 191 ofertas de cursos em todos os campi da universidade

16.01.26 12h52

AVALIAÇÃO

Enamed: no Pará, 66,7% dos cursos de Medicina têm desempenho satisfatório

Os resultados foram apresentados pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira (19)

19.01.26 17h40

PS 2026

Quando sai o listão da UFPA? Universidade divulga preparativos; confira

A exemplo do ano passado, a UFPA mantém a opção da leitura presencial do listão pelas emissoras de rádios interessadas

20.01.26 18h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda