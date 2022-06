Marituba promove 'Arraial da Imunização' contra covid-19, sarampo e influenza

A Secretaria de Saúde de Marituba (Sesau) realizará, das 8h às 12h, neste sábado (11), o “Arraial de Imunização”, uma campanha para vacinar a população contra a covid-19, sarampo, influenza e todas as demais do calendário vacinal.

De acordo com a Sesau, a intenção é fortalecer a cobertura vacinal no município tanto contra a Covid-19, quanto contra doenças como o sarampo. O "Arraial" acontecerá em todas as unidades de saúde do município, e no Centro Especializado em Reabilitação de Marituba (CER III) na área do Ginásio Poliesportivo Municipal, na BR-316, no Centro de Marituba. No CER II o horário será das 8h às 17h.

“É importante que a população busque os postos de vacinação para receber as doses necessárias. É importante que os pais estejam atentos para que seus filhos cumpram todo o calendário vacinal. A vacinação serve para trazer mais segurança e garantir que novos surtos e epidemias não ocorram no município”, ressalta o titular da Vigilância em Saúde da Sesau, Tiago Santana.

Conforme a secretaria, a vacina contra Covid-19 está disponível para todas as pessoas a partir de 5 anos de idade que ainda não foram vacinadas. Para a terceira dose terceira dose ou dose de reforço estão disponíveis para todas as pessoas com 12 anos ou mais que foram vacinados com a segunda dose há quatro meses ou mais.

Para imunocomprometidos com idade entre 12 anos a 17 anos utiliza intervalo de oito semanas após a segunda dose. Para este grupo a indicação é exclusivamente PFIZER. As pessoas deste perfil devem apresentar uma cópia do laudo ou atestado ou receita médica que comprove alto grau de imunossupressão.

Marituba também informa que disponibilizará a 4ª dose: com intervalo de quatro meses após a 3 ª dose, nos seguintes grupos: adultos a partir de 50 anos; idosos com 60 anos ou mais; trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais, trabalhadores da educação do ensino básico e superior, trabalhadores das forças armadas, forças de segurança e salvamento, com 18 anos ou mais, imunocomprometidos com 12 anos ou mais, gestantes, puérperas.