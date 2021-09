Marituba lança vacinação itinerante para pessoas com 12 anos ou mais

Além de seguir com a imunização contra o coronavírus em pontos específicos, Marituba, na Região Metropolitana de Belém, lançou neste domingo (12), a vacinação em formato itinerante, para pessoas de 12 anos ou mais. Nesse formato, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde vai até os bairros para aplicar as doses.

Os moradores do Conjunto Umaris, no bairro Uriboca, e do residencial Viver Melhor, no bairro Decouville, foram os primeiros imunizados. Essa opção segue ao longo de alguns dias desta semana, até sábado (18), paralelamente à vacinação dos pontos fixos.

O diretor da Vigilância em Saúde, Thiago Santana, explicou que a proposta da vacinação itinerante é atender cada vez mais a população de Marituba e garantir que o coronavírus não se perpetue no município.

“A gente percebe que ainda existe uma resistência à vacinação, seja por questões relacionadas a dificuldade de deslocamento dos bairros mais distantes, seja por questões econômicas ou mesmo comodismo e para cumprir com a nossa missão que é vacinar toda Marituba estamos, sempre de forma pró-ativa, indo atrás daqueles que precisam ser vacinados”, disse.

Para se imunizar, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Marituba e carteira de vacinação. Jovens com idade entre 12 e 17 anos precisam estar acompanhados de um responsável. Para aqueles que possuem alguma comorbidade é necessário apresentar laudo ou prescrição médica (receita).

Confira os próximos locais e horários de vacinação que imuniza com a primeira dose aqueles com idade acima de 12 anos e com a segunda dose aqueles que já alcançaram a data marcada na carteirinha de vacinação:

Vacinação Itinerante nos bairros:

Segunda-feira (13)

Sede da Associação Comunitária do Conjunto Parque dos Umaris

Horário: 18h às 21h.

Quarta-feira (15

Quadra coberta – residencial Viver Marituba

Horário : 18h – 22h

Sexta-feira (17)

Conjunto Jardim dos Eucaliptos

Horário: 18h – 22h

Sábado (18)

Praça do Conjunto Beija-flor

Horário: 17h – 21h

Vacinação em pontos fixos:

Segunda (13) a sexta (17)

USF União (Rua São Francisco S/N. Bairro União)

Horário: 09h às 16h.

UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 – Bairro Decouville)

Horário: 09h às 16h.

UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz)

Horário: 09h às 16h.

USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba)

Horário: 09h às 16h.

USF Betânia (Pass. Cametá S/N. Bairro Pedreirinha)

Horário: 09h às 16h.

USF Riacho Doce (Rua Dos Navegantes S/N. Riacho Doce)

Horário: 09h às 16h.

USF Manoel Paiva (Tv. Oitava, Quadra 8, 13 – Agrovila São Pedro – Bairro Decouville)

Horário: 09h às 16h.

USF São João (Rua João Marinho S/N. Bairro São João)

Horário: 09h às 16h.

USF Cristiano Cláudio Torres (Residencial Viver Melhor)

Horário: 09h às 16h.

USF José Coelho Serrão (Rua Da Sagre S/N. Bairro Boa Vista)

Horário: 09h às 16h.

USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel)

Horário: 09h às 16h.

USF São Francisco (Rua Da Cerâmica S/N. Bairro São Francisco)

Horário: 09h às 16h.

USF Adalúcio Calado (Praça Jarbas Passarinho S/N. Bairro Dom Aristides)

Horário: 09h às 16h.

USF Santa Clara (Av. Paula Roberta S/N. Bairro Santa Clara)

Horário: 09h às 16h.

Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12)

Horário: 18h (noite) às 06h (manhã)

Sábado (18)

USF Uribora(Rua Do Uriboca S/N. Bairro Uriboca)

Horário: 08h às 14h.

USF Celina Lameira (Rua São Francisco S/N. Bairro São Francisco)

Horário: 08h às 14h.

USF Santa Lúcia (Rua Alfredo Calado, Pass. 20 De Setembro Nº 08. Bairro Santa Lúcia)

Horário: 08h às 14h.

USF Bela Vista (Rua São José S/N. Bairro Bela Vista)

Horário: 08 às 14h.

Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12)

Horário: 18h (noite) às 06h (manhã)