Marituba inicia vacinação contra a covid-19 em crianças neste sábado, 15

O município de Marituba inicia, neste sábado (15), a imunização contra a covid-19 em crianças com idade entre cinco e onze anos completos que possuam alguma deficiência permanente ou comorbidade.

Para se vacinar, o público-alvo deve comparecer ao Centro Especializado de Reabilitação (CER), localizado ao lado do Ginásio Poliesportivo de Marituba, acompanhado de pai/mãe ou responsável munido dos seguintes documentos: CPF, Cartão SUS, comprovante de residência, carteira de vacinação e laudo médico.

A vacinação contra a covid-19 em crianças será aplicada com o imunizante Pfizer Pediátrica, no horário de 8h às 18h. Ao final da tarde, as crianças que estiverem se imunizando terão acesso gratuito ao parque de diversões, que funciona ao lado do local onde estará sendo realizada a imunização.