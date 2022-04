Marituba comemora 28 anos de emancipação nesta quinta-feira (21)

Marituba completa 28 anos de emancipação política, nesta quinta-feira (21), e a prefeitura municipal comemora a data com uma programação, das 8h às 18h, que inclui apresentações artísticas, mas também inaugurações, assinatura de ordens de serviços e culto ecumênico.

Às 8h, desta quarta-feira (20), será inaugurada a rua São Francisco, no bairro Novo. Em seguida, às 10h, haverá a inauguração da Praça Professor Juca e a entrega da Estante Escritores de Marituba. Paralelo a isso, na Praça Matriz haverá torneio de vôlei de areia e atividades lúdicas para crianças. De acordo com a PMM, a praça Professor Juca na área da Biblioteca Municipal Maria Luzia Rabelo Freire foi toda revitalizada.

A programação de inaugurações segue à tarde,com a entrega às 15h, das novas instalações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na rua Manoel de Souza, no Centro. Às 16h, também será inaugurada a sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), na rua Pedro Mesquita, nº 89, também no Centro.

A partir das 18h, terá iniciação o momento cultural da festa de Marituba, na Praça Jarbas Passarinho, também conhecida como Praça da Colônia, onde haverá shows da Banda Forró Tudão, Banda Tropa do Brega, Anny Lopes, Michelle Amador, Adson Paranhos, Banda Açaí Pimenta, Banda Mega Pop Show, Banda Pankadão do Forró.

TerPaz Itinerante

Consultas nas áreas de clínica médica, pediátrica, e, ainda, vacinação (H1N1, Tríplice-viral e Covid-19), escovódromo e curso de gastronomia, estão entre os serviços do TerPaz Itinerante, disponibilizados a moradores de Marituba, no aniversário de 28 anos de fundação do município, nesta quinta-feira, feriado de Tiradente (21).

As ações do TerPaz Itinerante vão acontecer nas carretas que estarão abertas à população, na praça Matriz, de Marituba, a partir das 8h. Haverá desde a oferta de curso de Produção de Hambúrguer Artesanal, à emissão de RG (1º e 2º via), bem como palestras sobre saúde bucal e entrega de kit de saúde bucal.

As carretas do TerPaz vão ficar na rua Pedro Mesquita, 19-145,no bairro de Boa Vista. A iniciativa é uma ação integrada das Secretarias de Articulação da Cidadania (Seac), de Saúde (Sespa) e de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet), em parceria com a Polícia Civil e a prefeitura de Marituba.