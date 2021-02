Marinha autoriza resgate de navio que afundou com cinco mil cabeças de gado em Barcarena

A Marinha do Brasil aprovou na última terça-feira (9) o plano de execução para a retirada do Navio “MV Haidar”, naufragado no dia 6 de outubro de 2015 com cinco mil cabeças de gado, no Porto da Vila do Conde, em Barcarena, onde encontra-se submerso e encalhado.

A decisão foi anunciada após análise do plano de execução proposto pela empresa Superpesa Cia de Transportes Especiais e Intermodais, vencedora de licitação do Ministério da Infraestrutura, para a ação. A data para a retirada ainda não foi anunciada.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade no Pará (SEMAS) emitiu parecer que autoriza as operações, incluindo trabalhos de coleta para monitoramento. Todas as tratativas foram realizadas junto à CDP quanto ao local e destinação do Navio.

Histórico

No dia 6 de outubro de 2015, o “MV Haidar”, de bandeira libanesa, adernou para cima do píer 300, berço 302 do cais do Porto de Vila do Conde, em Barcarena, vindo a naufragar, com 5.000 cabeças de gado, mais de 600 toneladas de óleos, além de outros resíduos a bordo. O destino do navio seria a Venezuela.