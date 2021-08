Marajó tem mutirão de cirurgias oftalmológicas a partir desta segunda (23)

A partir desta segunda-feira (23) até a quinta (26), o Hospital Regional Público do Marajó, em Breves, promoverá um mutirão de cirurgias oftalmológicas. A intenção é realizar 100 cirurgias em usuários encaminhados ao atendimento via Central de Regulação, como estratégia para zerar a demanda reprimida criada no período da pandemia do novo coronavírus, quando alguns serviços foram suspensos, temporariamente, para atendimento exclusivo de pacientes com a covid-19.

Como reduziu a admissão de usuários com covid-19 no HRPM, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) retomou os demais atendimentos, entre eles, oftalmologia, na nessa unidade hospitalar. Então, a gestão do HRPM programou o mutirão de cirurgias para corrigir doenças oculares com maior incidência no Marajó, entre ela, a catarata e pterígios, mais conhecida como carne crescida nos olhos.

Único hospital referência na especialidade de oftalmologia na ilha, o HRPM realiza um trabalho de captação de pacientes com problemas oculares junto ao 8ª Centro Regional de Saúde (CRS), na comunidade de abrangência em Breves. De acordo com o diretor Executivo da unidade hospitalar,Cristian Tássi, a intenção é seguir com o mutirão e mostrar a resolutividade da assistência prestada pelo hospital junto aos seus usuários. “Não vamos parar por aí, vamos fazer uma busca ativa junto a Sespa para que nós possamos atingir o maior número de pessoas que precisam de cirurgias oculares aqui na nossa região”, acrescentou.

A equipe multiprofissional do HRPM (média e alta complexidade) realizou, em 2020, cerca de 930 atendimentos ambulatoriais, 137 cirurgias oftalmológicas. De janeiro a julho deste ano, foram 482 atendimentos ambulatoriais e 46 cirurgias oculares.

Serviço: A Unidade presta assistência de média e alta complexidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O hospital funciona na avenida Rio Branco, 1.266, no bairro Centro, município de Breves. Mais informações: (91) 3783-2140 / 3783-2127.