Marajó: missão humanitária com 1 mil voluntários chega ao município de Melgaço

Em 2010, Melgaço, na região do Marajó, apresentou o pior índice de desenvolvimento humano (IDH) do país. As mudanças, 12 anos depois, seguem em ritmo muito lento. Com o objetivo de reverter o quadro e iniciar uma ação que deve perdurar pelos próximos dez anos, a Igreja Assembleia de Deus, com o apoio de várias instituições, começa nesta terça (14), o Impacto Humanitário. Mais de mil voluntários farão diversos serviços de forma gratuita para a população do município e plantar uma semente de transformação.

A expedição Impacto Humanitário, com mais de 1 mil voluntários, chegou a Melgaço nesta terça-feira (14). FOTO: IGOR MOTA / O LIBERAL

Entre os mais de mil voluntários, que chegaram ao Marajó na manhã desta terça, estão médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas, professores, assistentes sociais, pedreiros, costureiras, padeiros e vários outros profissionais. Com isso, a expectativa é de iniciar um processo de redução da extrema pobreza a partir de uma melhor estruturação da população de Melgaço.

“Deixaremos estabelecidas lá nossa base humanitária e ficaremos lá até que Melgaço deixe de ser o pior IDH do Brasil”, declarou o presidente da Igreja Assembleia de Deus em Belém, pastor Samuel Câmara.

Serão ofertados atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos, nutricionais, além da emissão de documentos, de doações de alimentos, medicamentos, água, roupas e itens de higiene, assim como de móveis residenciais. Serão construídas e entregues casas para as pessoas mais necessitadas no município. Também serão ministradas palestras sobre prevenção de abuso e exploração sexual.