Marabá registra volume de chuva acima do esperado para o mês de março

O período chuvoso na região de Marabá segue até o mês de abril. De acordo com o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), o nível do rio Tocantins está acima da cota de inundação. Por conta disso, o município continua em uma alta histórica e atípica do rio Tocantins, que já desabrigou e desalojou mais de 2,4 mil famílias.

A prefeitura mantém 23 abrigos há três meses e segue dando auxílio com cestas básicas aos afetados. As fortes chuvas seguem mantendo o nível do rio elevado.

Nizele Gomes, meteorologista do Censipam, explica que as chuvas no sudeste paraense, principalmente na região de Marabá, são esperadas, e a especialista afirma que o volume de chuva já está acima da média esperada de 370mm/mês.

"É esperado um volume maior de chuvas nesta época do ano. Embora o total de chuvas ainda estejam abaixo da média, os eventos de chuva que estão acontecendo são de elevados volumes, em um curto período de tempo, o que faz com que não se tenha tempo hábil para escoar, isso falando da porção norte do Estado. Por conta do nível do rio, já temos áreas alagadas na cidade", destacou.

Previsão do tempo

A previsão do tempo para Marabá é que o período chuvoso se estenda até o mês de abril e comece a diminuir a intensidade em meados de maio, diz Nizele Gomes, meteorologista do Censipam.

Nos próximos dias, principalmente, até a quarta-feira (23) Marabá terá tempo fechado, com maiores volumes de chuva, principalmente no final da tarde. Até o final do mês as chuvas devem ficar acima da média esperada de 370mm/mês.