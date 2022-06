Marabá: Hospital Regional conta com novo setor de hemodinâmica

Aos 48 anos de idade, Nélio Moraes de Souza recebeu de um cardiologista a notícia que ninguém gostaria de ouvir: ele teria apenas mais dois anos de vida se não realizasse um cateterismo. “Eu descobri que estou doente há cerca de seis meses, depois de um desmaio e dores fortes no estômago. Fiz muitos exames, até que um cardiologista disse que eu tenho uma veia entupida. Fui até Araguaína (TO), buscar uma segunda opinião e o diagnóstico foi o mesmo”, contou o mototaxista. A partir de então, a vida de Nélio virou de cabeça para baixo e, com a falta do tratamento especializado na rede pública de saúde de Marabá, o jeito foi buscar outras soluções. “Eu preciso ir periodicamente a Castanhal para me cuidar e isso é muito ruim. As viagens são pelo Tratamento Fora do Domicílio (TFD), mas a gente não tem um parente, um apoio na cidade”, disse o paciente.

Assim como Nélio, milhares de outras pessoas precisam percorrer longas distâncias para ter acesso ao tratamento de que precisam. E, nesta segunda-feira (13), o Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geral do Veloso (HRSP) deu um passo importante para a ampliação do atendimento na região com a inauguração do setor de hemodinâmica. “Com a nova ala, nós aumentamos a nossa capacidade de atendimento a pacientes que sofrem com cardiopatias, distúrbios neurológicos, acidente vascular cerebral (AVC), entre outros quadros. A partir de agora, estamos aptos a realizar mais de 100 procedimentos mensalmente”, explicou o diretor do HRSP, Valdemir Girato. Nélio será um dos primeiros pacientes a receber atendimento no novo setor e soube, no momento da inauguração, que a sua cirurgia já está marcada para a próxima quinta-feira (16). “Eu fico muito feliz, porque agora eu estou com esperança de que tudo vai dar tudo certo”, comemorou o paciente.

Com a hemodinâmica em operação, os pacientes do hospital contarão com uma equipe de profissionais entre médicos cardiologistas, enfermeiros e técnicos em enfermagem, além de equipe de apoio e administrativa. O novo setor está instalado em uma área de 350 metros quadrados, que dispõe de consultório, sala de hemodinâmica, sala de repouso com quatro leitos, sala de limpeza de cateter, vestiários e salas administrativas. “Agora, contamos com equipamentos de última geração e alta performance que, certamente, salvarão muitas vidas”, afirmou o diretor.

A cerimônia de inauguração do setor contou com a presença de autoridades locais, além o governador, Helder Barbalho. “Estamos falando de um investimento de mais de R$6 milhões de reais em recursos do governo do Estado, que segue um planejamento. Até o final do mês, o número de cadeiras de hemodiálise será dobrado, a UTI adulta receberá mais dez leitos e, até setembro, o atendimento a pacientes oncológicos será iniciado aqui na região”, anunciou Barbalho.

Hospital Regional

De acordo com informações da direção, o Hospital Regional do Sudeste do Pará é referência para uma área de 22 municípios, o que significa mais de 1 milhão de habitantes da região. Por mês, o HRSP realiza cerca de 23 mil procedimentos diversos, entre internações, cirurgias e exames. Os atendimentos cardíacos representam hoje a segunda maior demanda em saúde, depois de traumatologia.