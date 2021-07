Marabá diz que não aplicou nenhuma dose vencida da Astrazeneca

A Secretaria de Saúde de Marabá informou, na tarde desta sexta (02), que, diferentemente do que foi apontado em reportagem da Folha de São Paulo, não está entre os municípios que teriam aplicado dose vencida da vacina da Astrazeneca. Segundo o município, ocorreu um erro de digitação no sistema, dando a entender que apenas um paciente teria sido vacinado fora do prazo de validade dos lotes. "Imediatamente, foi feita uma busca ativa no sistema, fazendo a correção do erro de digitação", destacou a prefeitura.

LEIA MAIS:

- MPF questiona Sespa e municípios do Pará sobre vacinas vencidas

- Confira se você tomou vacina da Astrazeneca com os lotes vencidos e saiba o que fazer

- Prefeitura de Belém divulga nova nota negando aplicação de vacina vencida

- 'Belém não aplicou nenhuma dose vencida', afirma chefe da Divisão de Vigilância da Saúde

- Santarém nega que tenha aplicado doses vencidas de vacina Astrazeneca

- Vacina AstraZeneca fora da validade foi aplicada em 2.673 pessoas em Belém, até dia 19 de junho



Em nota, a secretaria disse que recebeu 1.740 doses do lote 4120Z025 (AstraZeneca) e que elas foram aplicadas do dia 3 a 6 de março e no dia 1 de abril de 2021, dentro do prazo de validade do imunizante. Do lote CTMAV501 (AstraZeneca) com validade para 30 de abril, Marabá recebeu 5.920 doses, que foram aplicadas entre os dias 1 e 31 de março de 2021 e de 1º a 30 de abril, dentro do prazo de validade do lote. O lote seguinte, 4120Z005 (Astrazeneca), com 1.510 doses, foram aplicadas nos dias 29 de janeiro, também de 1º a 26 de fevereiro, 5 de março e 1º de abril, dentro do prazo de validade.



"A Secretaria de Saúde informa que executa uma inspeção criteriosa em todos os lotes recebidos da Secretaria Estadual de Saúde, conferindo quantidades de doses, validade do lote enviado e data limite para aplicação das doses. Com relação aos lotes recebidos estarem vinculados aos Postos de Saúde, a Secretaria informa que, por questão de logística e espaços maiores, a aplicação das doses foram feitas em Escolas, a fim de respeitar todos os protocolos de segurança sanitária e atender a grande demanda de forma mais rápida, além de não inviabilizar a operação do posto de saúde", detalhou.



"Portanto, ressaltamos que os lotes acima descritos estavam dentro dos prazos estabelecidos. Eles foram aplicados nas datas informadas acima e apenas uma dose foi equivocadamente inserida no sistema, o que já foi devidamente retificado. Esta nota também já foi enviada à redação da Folha de São Paulo".

Confira abaixo os lotes da vacina da Astrazeneca com os lotes vencidos e saiba o que fazer:

Números de lotes e vencimentos



Lote 4120Z001 - vencido em 29 de março

Lote 4120Z004 - vencido em 13 de abril

Lote 4120Z005 - vencido em 14 de abril

Lote CTMAV501 - vencido em 30 de abril

Lote CTMAV505 - vencido em 31 de maio

Lote CTMAV506 - vencido em 31 de maio

Lote CTMAV520 - vencido em 31 de maio

Lote 4120Z025 - vencido em 4 de junho

O que fazer?



- Se você tomou a vacina da AstraZeneca de um dos lotes após a data de vencimento, procure um posto de saúde com a carteira de vacinação. Faça o registro do erro vacinal e receba as orientações;

- Quem tomou vacina com prazo vencido precisa se revacinar pelo menos 28 dias após de ter recebido a dose;

- Especialistas dizem que lotes vencidos da vacina Oxford / AstraZeneca não oferecem riscos à saúde, mas é preciso se revacinar;

- A vacina não tem o efeito esperado. É como se você não estivesse vacinado.

Municípios paraenses citados em reportagem da Folha



Municípios e doses vencidas supostamente aplicadas:

Belém - 2.673

Itaituba - 267

Curionópolis - 60

Piçarra - 51

Santarém - 40

Bagre - 37

Novo Repartimento - 19

Irituia - 19

Xinguara - 18

Ponta de Pedras - 16

Soure - 14

Tucumã - 14

Jacareanga - 13

Altamira - 12

Conceição do Araguaia - 9

Breves - 8

Breu Branco - 8

Gurupá - 8

Capitão Poço - 7

Nova Ipixuna - 7

Dom Eliseu - 6

Muaná - 6

Parauapebas - 6

Abaetetuba - 5

Igarape-açu - 5

Portel - 5

Belterra - 4

Cumaru do Norte - 4

Gurupá - 3

Monte Alegre - 3

Rondon do Pará - 3

Floresta do Araguaia - 3

Bragança - 3

Eldorado dos Carajás - 2

Anajás - 2

Curralinho - 2

Porto de Moz - 2

Baião - 2

Mocajuba - 2

Cametá - 1

Santo Antônio do Tauá - 1

Cachoeira do Arari - 1

Ourilândia do Norte - 1

São Domingos do Araguaia - 1

Curuá - 1

Alenquer - 1

Marabá - 1

Sapucaia - 1

Melgaço - 1

Trairão - 1

Igarapé-Miri - 1

Faro - 1

Santa Maria das Barreiras - 1

Aurora do Pará -1

Oriximiná - 1

Tracuateua - 1

Rio Maria - 1

Jacundá - 1

São Sebastião da Boa Vista - 1

Mojuí dos Campos - 1

Garrafão do Norte - 1

Ipixuna do Pará - 1