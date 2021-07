Manutenção emergencial deixa moradores do Conjunto Cidade Nova, em Ananindeua, sem água

Por meio do Twitter, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que os conjuntos Cidade Nova 1, 2, 3, 8 e 9, em Ananindeua estão sem água nesta segunda-feira (12). A parada é por conta da execução de um serviço de manutenção emergencial do sistema que abastece essas áreas.

Ainda de acordo com a Companhia de Água, a previsão é que o serviço seja concluído às 13h de hoje, e que o fornecimento seja regularizado gradativamente após o término da manutenção.