Manifestantes indígenas faltam a encontro com governador do Pará

O governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hanna Ghassan participaram, na tarde desta sexta-feira (24), da reunião técnica do Grupo de Trabalho (GT) instituído pelo Decreto Estadual n.º 4.430/2025 para elaboração da Política Estadual de Educação Escolar Indígena. O encontro acontece no Palácio dos Despachos, sede do Executivo Estadual paraense, em Belém.

Ausência

Apesar de terem confirmado presença, lideranças indígenas que ocupam há 10 dias o prédio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), em Belém, não chegaram ao local da reunião, que começou às 15 horas.