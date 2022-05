Manifestantes fecham BR-316 no final da tarde deste sábado

Manifestantes fecharam o KM-21 da rodovia BR-316, em Benevides, no sentido Benevides- Belém, no final da tarde deste sábado (30). De acordo com informações de motoristas que trafegam pelo local, o protesto iniciou após um acidente. Uma pessoa foi atropelada e socorrida com vida, mas os moradores do local ficaram revoltados e fecharam a pista. A assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou o protesto e disse que a equipe já liberou a pista para os motoristas.

Conforme a assessoria da PRF, o protesto conta com aproximadamente 80 manifestantes que estão pedindo por melhorias de asfaltamento na área, pois em decorrência das crateras na pista vem ocasionando acidentes. A assessoria informou que o Corpo de Bombeiros também foi acionado para controlar o fogo no meio da pista.

Josi Assayag estava voltando de Mosqueiro com destino para Belém e foi impossibilitada pelo congestionamento. Ela disse que buscou informações e soube que em decorrência do acidente, manifestantes fecharam a pista.

"Eu passei o dia em Mosqueiro e agora no retorno para Belém me deparei com o trânsito parado. Tivemos que subir o canteiro e passar para a outra pista e estamos parados em um posto de gasolina para esperar a via ser liberada", destaca Josi.

Internautas postaram nas redes sociais fotos do congestionamento e também citaram que a causa da manifestação foi o acidente de trânsito.