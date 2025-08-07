Capa Jornal Amazônia
Manifestações contra ações de reintegração de posse fecham a BR-010 e a BR-222, em Dom Eliseu

Até o fim da manhã, ambas as vias continuavam interditadas

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra uma das rodovias afetadas pela manifestação. (Foto: Reprodução | Portal Dom Eliseu Notícias)

Moradores de Dom Eliseu, no nordeste do Pará, fecharam duas rodovias federais na manhã desta quinta-feira (7/8), contra ações de reintegração de posse em áreas rurais da região. As obstruções ocorreram no quilômetro 20 da BR-010, entre o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a vila Ligação, e no km 5 da BR-222, sentido Rondon do Pará. Ambas as vias foram liberadas durante a tarde.

Segundo a Polícia Militar, a manifestação na BR-010 está relacionada à reintegração de posse da comunidade Nova Jerusalém, enquanto a na BR-222 é sobre a ação de reintegração de posse da Fazenda Campo de Paz Bananal. 

De acordo com a PM, sobre o ato na BR-010, manifestantes alegam que o processo não está compatível com a resolução nº 510 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que trata sobre o tratamento de ações possessórias envolvendo populações vulneráveis.

Guarnições da PRF e PM permaneceram nos dois locais acompanhando as manifestações que ocorreram de forma pacífica. Conforme os agentes, a BR-222 foi liberada às 15h. Já o trânsito da BR-010 foi completamente normalizado às 17h, após a saída dos manifestantes.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do TJPA sobre os dois processos e aguarda retorno.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

manifestações

ações de reintegração de posse

rodovia br-010

br-222

dom eliseu
