Manifestação interdita BR-316 em Benevides e afeta trânsito na saída de Belém

Moradores realizaram um protesto e bloquearam um trecho da BR-316, na altura de Benfica, em Benevides, nesta terça-feira (24). Cerca de 30 pessoas, que seriam do município de Marituba, ocuparam a pista e impediram a passagem de veículos no sentido de saída de Belém. Durante o ato, objetos foram colocados na via e pneus foram incendiados, o que resultou na interdição total do trecho.

O bloqueio provocou lentidão e congestionamento, afetando motoristas que trafegavam pela rodovia. Diante da situação, condutores foram orientados a buscar rotas alternativas ou redobrar a paciência ao passar pela área. Os participantes do protesto estariam reivindicando melhorias em serviços de saneamento. Até o momento, não há informações oficiais sobre quando a via será totalmente liberada.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil, Detran e prefeituras dos municípios citados e aguarda o retorno.