Mangal das Garças terá programação especial neste domingo (24); confira

No próximo domingo, 24, o Parque Zoobotânico Mangal das Garças terá programação infantil em dose dupla: os projetos ‘Momento Ecozoo’ e ‘Ecoarte’ irão despertar a curiosidade e a criatividade da criançada com a apresentação das mini rapinantes ‘Corujinha Caburé’ e ‘Gaviãozinho’, e a oficina ecológica de jardinagem com materiais reutilizáveis, ministrada pelo Clube da Animação. As atividades serão gratuitas e terão início às 9h da manhã.

De acordo com Agência Pará, o Parque abrirá às 8h, com entrada gratuita, e, a partir das 9h, a programação iniciará com o Projeto “Momento EcoZoo”, quando a equipe de tratadores do Parque apresentará às crianças e ao público as mini rapinantes: Corujinha Caburé (Glaucidium brasilianum), que cresce em média 8 cm de comprimento, e o Gaviãozinho (Gampsonyx swainsonii), o menor espécime de gavião do país, que mede entre 20 e 28 centímetros de comprimento e pesa entre 94 e 102 gramas. Será possível conhecer as aves de perto e saber curiosidades sobre os animais. O projeto tem como objetivo estimular, principalmente entre as crianças, o respeito e o cuidado com a natureza.

Seguindo a programação deste domingo (24), às 10h, o projeto ‘Ecoarte’ terá como atividade da semana uma oficina ecológica de jardinagem com a turma do Clube da Animação. Os participantes irão aprender a produzir vasos de planta reutilizando cubas de ovos, além de receber instruções de como fazer o plantio de mudas e os cuidados necessários para mantê-las. As crianças poderão levar suas mudinhas de planta para casa.

Serviço

Projetos “Momento EcoZoo” e “Ecoarte”.

Domingo (24/03),

Horário: a partir de 09h.

Valor:Entrada gratuita

Local: Mangal das Garças - Rua Carneiro da Rocha, s/n, bairro Cidade Velha, Belém.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)