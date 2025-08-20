Mais dois suspeitos de envolvimento no tiroteio que matou bebê em Marabá são presos

Uma bebê de 1 ano foi morta com um tiro na cabeça na noite de quarta-feira (13) em Marabá, sudeste do Pará. A Polícia Civil do Pará investiga o caso para prender os oito integrantes do grupo armado responsável pelo crime. O principal suspeito morreu durante operação conjunta da Polícia Militar e Civil do Pará. Três envolvidos já foram presos.

As informações iniciais dão conta que Ísis Emanuelle foi assassinada com um tiro na cabeça por causa de de uma rixa no tráfico. A Delegacia de Homicídios de Marabá continua investigando o caso e realizando diligências para prender os envolvidos no caso, que deixou três pessoas da mesma família feridas, além da morte da criança.

A Polícia Civil realizou ações na Nova Marabá (Folha 6) para combater o tráfico de drogas e a violência de facções criminosas na região. Um dos presos confessou participação no crime.

VEJA MAIS

O outro suspeito era foragido da Justiça. Os policiais apreenderam com ele uma balança de precisão e munições.

Quantos são os envolvidos na morte da bebê de 1 ano?

O grupo que vitimou Ísis Emanuelle era composto por oito integrantes. O principal suspeito, Wallisson Pinto da Silva, conhecido como "Pezão" foi morto durante uma ação conjunto entre a Polícia Civil do Pará e a Polícia Militar do Pará na última quinta-feira (14). Ele era apontado como líder do grupo.

Até agora, outros três suspeitos já foram presos. Entre eles está João Pereira da Silva Neto, conhecido como "Bigode". As identidades dos dois suspeitos presos nos últimos dias ainda não foram reveladas. A Polícia informa que os outros cinco já foram identificados e seguem sendo investigados.