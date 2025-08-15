Capa Jornal Amazônia
Bebê morta em ataque a tiros é enterrada em Marabá; polícia aponta rixa no tráfico

A Delegacia de Homicídios de Marabá continua investigando o caso

O Liberal
fonte

Bebê morta em ataque a tiros é enterrada em Marabá; polícia aponta rixa no tráfico. (Reprodução/ redes sociais)

O corpo de Ísis Emanuelle, de apenas 1 ano, foi sepultado nesta sexta-feira (15) em um cemitério de Marabá, no sudeste do Pará. A criança foi morta com um tiro na cabeça durante um ataque a tiros na última quarta-feira (13), na Folha 33, Núcleo Nova Marabá. Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens com balões brancos e pedidos de paz e justiça. A Delegacia de Homicídios de Marabá continua investigando o caso.

De acordo com a Polícia Civil, a bebê estava dentro de casa com a mãe e outras pessoas quando um grupo armado, encapuzado e a pé, invadiu o imóvel e efetuou diversos disparos. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de Marabá (HMM). Ísis não resistiu.

Na tarde de quinta-feira (14), uma operação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na morte de Wallisson Pinto da Silva, conhecido como “Pezão”, apontado como líder do grupo envolvido no crime. Ele foi localizado na rua da Piçarreira, correu para uma residência na Quadra 04 e, após troca de tiros, acabou baleado. Chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. Outro suspeito foi preso.

O superintendente da Polícia Civil do Sudeste do Pará, delegado Vinicius Cardoso, informou que o alvo do ataque era tio da criança, identificado como Marcos, que foi baleado no abdômen. A motivação seria uma disputa no tráfico de drogas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Polícia
