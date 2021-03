Mais de uma tonelada de drogas são apreendidas em Santarém, no Pará

A quantidade de uma tonelada e 54 quilos de drogas - cocaína, maconha, oxi e skunk – foi apreendida, na tarde dessa terça-feira (2), em uma casa em Santarém, no oeste do Pará. Na residência, localizada no bairro Alvorada, policiais civis prenderam um homem, que, segundo investigações, integra uma facção criminosa atuante na região.

No local, ainda foram encontrados dois revólveres calibre 38 e 16 munições. Tudo foi apreendido e levado inicialmente para a UIP do bairro Santarenzinho, e depois para a 16ª Seccional.

De acordo com o superintendente Regional de Polícia Civil, delegado Jamil Casseb, há suspeita que o material seja da mesma facção que, no final de semana, transportava quase 400 quilos de drogas em um veículo utilitário, interceptado pela Polícia Militar no bairro Salé, em Santarém.

"As investigações apontam para uma mesma facção que está atuando no tráfico de drogas aqui na região. Os materiais usados nas embalagens, o tipo de droga e as quantidades são muito semelhantes", disse Jamil Casseb.

O núcleo de investigação da Polícia Civil informou que a quantidade de drogas encontrada hoje supera todo o volume apreendido por policiais civis em 2020.

Mais apreensão

Quase 400 kg de drogas foram apreendidos, na noite do último sábado (27), por policiais militares em uma praia no bairro Salé. Entre o material havia cocaína e maconha do tipo skunk.

A apreensão ocorreu quando o condutor de um veículo não obedeceu à ordem de parar e tentou fugir do local. Os ocupantes do veículo fugiram em direção ao rio, deixando no carro 392 kg de entorpecentes, sendo 30 kg de pasta base de cocaína e 362 kg de substância vegetal esverdeada, semelhante à skunk.