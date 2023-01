Mais de 814 mil casamentos foram registrados no Brasil somente em 2022; veja números

Os números de casamentos seguem em crescimento no Brasil. Dados extraídos da 4ª edição do Relatório Anual Cartório em Números, dos Cartórios brasileiros, mostram que, somente em 2022, 814.576 casais foram registrados. Outro destaque abordado no documento é a quantidade de escrituras de uniões estáveis que, entre 2006 e novembro do ano passado, alcançou a marca de 1.953.258 no país. No Pará, esse valor ficou em 23.834.

O material reúne a compilação de registros de todas as 13.440 unidades de cartórios distribuídas nos municípios e distritos do Brasil. O relatório mostrou, ainda, que de janeiro de 2002 a 30 de novembro de 2022, um total de 59.695.708 recém-nascidos tiveram a certidão de nascimento emitida em Cartórios de Registro Civil do país, de acordo com o IBGE (2002 a 2019) e a CRC Nacional (2020 a 2022).

Outro número importante é o que diz respeito ao divórcio direto. De 2007 a novembro de 2022, 951.854 atos foram realizados em cartórios do Brasil. Já no Pará, esse dado ficou em 15.181, cerca 12,10% do total nacional que foi apurado. Porém, 7.725 reconciliações foram registradas em todo o país, enquanto que no território paraense, 30 ações deste tipo ocorreram.

Quanto às separações extrajudiciais, no mesmo período de contagem, 52.847 foram realizadas em Tabelionatos de Notas do Brasil. Esse número fica em 331 no Pará.

Número de óbitos reflete o cenário da pandemia no país

Os Cartórios de Registro Civil brasileiros registraram um total de 1.361.822 óbitos em todo o território nacional e o menor número de nascimentos – 2.354.305 - desde o início da série histórica do Registro Civil, em 2002.

Ano de 2022 tem o segundo maior número de casamentos homoafetivos no Brasil

O casamento entre pessoas do mesmo sexo é permitido no país desde maio de 2013, com a publicação da Resolução nº 175, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que permite a realização da cerimônia nos Cartórios de Registro Civil. Desde então, já foram realizadas 67.938 mil celebrações de matrimônios pelas unidades cartorárias de todo o país.

Em 2022, esse número alcançou o segundo lugar entre os anos que mais tiveram cerimônias, com 11.945. A maior quantidade foi registrada em 2019, quando 13.033 casais foram unidos no país.

Pará ficou em 13º em reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva

A Corregedoria Nacional de Justiça publicou o Provimento nº 63 em 2017, instituindo a paternidade e a maternidade socioafetivas. Desde então, até o mês 11 de 2022, 8.132 registros foram feitos no Brasil. Somente no Pará, esse número ficou em 251 reconhecimentos no mesmo período, sendo a 13º federação no ranking das que mais realizaram o procedimento.

Dos territórios que fazem parte da Amazônia, o estado paraense foi o terceiro com maior reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva, estando atrás do Maranhão, com 582, e do Mato Grosso, com 262.

Números por estado amazônico

Paternidade socioafetiva

Acre: 40

Amapá: 43

Amazonas: 100

Maranhão: 582

Mato Grosso: 262

Pará: 251

Rondônia: 249

Roraima: 16

Tocantins: 249

Total: 1.792

Divórcio direto

Acre: 2.115

Amapá: 895

Amazonas: 8.221

Maranhão: 14.450

Mato Grosso: 18.015

Pará: 15.181

Rondônia: 11.010

Roraima: 1.121

Tocantins: 9.699

Total: 80.707

Separação extrajudicial

Acre: 91

Amapá: 20

Amazonas: 125

Maranhão: 86

Mato Grosso: 801

Pará: 331

Rondônia: 667

Roraima: 8

Tocantins: 388

Total: 2.517

Reconciliação

Acre: 5

Amapá: 2

Amazonas: 3

Maranhão: 10

Mato Grosso: 77

Pará: 30

Rondônia: 25

Roraima: 0

Tocantins: 18

Total: 170

União estável

Acre: 5.562

Amapá: 4.571

Amazonas: 28.877

Maranhão: 17.173

Mato Grosso: 43.422

Pará: 23.834

Rondônia: 10.879

Roraima: 1.451

Tocantins: 17.152

Total: 152.921