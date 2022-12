Mais de 700 internos do sistema carcerário do Pará foram aprovados no Encceja 2022

Em 2022, 757 internos do sistema carcerário da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) foram aprovados no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Comparado ao ano anterior, houve um aumento de 81,5%, quando apenas 417 custodiados conseguiram a certificação tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio.

Para a coordenadora de educação prisional, Patrícia Sales, esses números são fruto do trabalho desenvolvido nas unidades de todo o estado. “Com esse aumento significativo temos uma perspectiva para o aumento da quantidade de alunos nas turmas do ensino médio e fundamental. Esse resultado também vai impactar no próximo Enem porque teremos mais pessoas privadas de liberdade para inscrever”, afirma.

Melhor resultado

Das unidades prisionais que obtiveram os melhores resultados, duas são da Região Metropolitana de Belém e uma do interior. O Presídio Estadual Metropolitano II (PEM II) em Marituba, o Centro de Recuperação Regional de Paragominas (CRRPA), e a Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI) aprovaram, respectivamente, 61, 55 e 52 reeducandos que estão aptos para receber a certificação que ocorrerá em 2023.

Mais do que apenas a certificação, o trabalho feito pela equipe de reinserção social também busca melhorar a dignidade dos internos. “Toda a equipe de reinserção do PEM II está extremamente feliz com este resultado porque mostra que estamos no caminho certo, trabalhando em prol dos internos para recuperarmos a autoestima deles, e fazer com que a passagem no cárcere seja de alguma forma benéfica. Queremos inseri-los na sociedade como pessoas melhores”, destaca Karin Monteiro, técnica de Reinserção Social do PEM II.

Processo

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) oferta dentro das casas penais aulas na modalidade da Educação para Jovens e Adultos (EJA) voltadas para a realização da prova do Encceja. Além disso, existe uma preparação para o exame com a disponibilização de materiais didáticos específicos com os conteúdos da prova que ficam a disposição dos custodiados.

As provas foram aplicadas nos dias 18 e 19 de outubro, pela manhã e pela tarde, sendo o primeiro dia destinado para aqueles que desejam obter a certificação no Ensino Fundamental, e o segundo dia para o Ensino Médio. Para aqueles que não alcançaram a nota mínima exigida é possível realizar a prova no ano seguinte apenas naquela disciplina específica, sem que haja prejuízo na nota final.