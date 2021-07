Mais de 300 veículos passam por fiscalização da Adepará no Baixo Tocantins

Um total de 302 veículos foram abordados em rodovias da região do Baixo Tocantins, durante um trabalho de fiscalização realizado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), por meio da Regional Abaetetuba, neste final de semana. Foram fiscalizadas vias nas cidades de Tailândia, Moju, Abaetetuba e Concórdia do Pará, entre outros municípios. A ação resultou na aplicação de nove autos de infração por transporte sem documento oficial de trânsito.

A ação tem como objetivo coibir o trânsito de produtos inadequados e garantir a sanidade e a segurança alimentar da população com a fiscalização de transporte de produtos e subprodutos de origem vegetal e animal. Neste mês, informou a Adepará, as atividades são realizadas inclusive aos finais de semana, já que em julho o tráfego costuma ter um aumento considerável.

"Realizamos essas fiscalizações nas rodovias e hidrovias do Pará para a certificação de que o trânsito de animais, vegetais e seus produtos e subprodutos estão de acordo com o previsto pelos órgãos de sanidade. É uma forma de coibir o trânsito irregular desses produtos e garantir a saúde da população", ressaltou o gerente da Regional de Abaetetuba, responsável pela ação, Manuel Cardoso.

As sanções administrativas aplicadas envolveram auto de infração, apreensão e destruição de diversos produtos, considerando a matéria-prima e produtos fabricados.

Saúde pública

A Agência realiza constantemente a fiscalização, para evitar a comercialização e o consumo de produtos clandestinos. Nos postos de fiscalização do interior, as ações são planejadas e executadas em parceria com outros órgãos do Estado, como as secretarias de Saúde (Sespa), da Fazenda (Sefa) e de Segurança Pública, além de órgãos como Procon (de defesa do consumidor) e Ministério Público.

A Adepará conta com 15 postos fixos de fiscalização, dos quais 12 em divisas com os estados do Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Amazonas e Amapá, e equipes de fiscalização volante, que atuam em pontos estratégicos para coibir o trânsito irregular de produtos agropecuários, serviço essencial para a defesa do agronegócio paraense.

Já as ações de fiscalização do trânsito agropecuário ocorrem sempre com o apoio dos órgãos de segurança, como as polícias Rodoviárias Estadual (PRE) e Federal (PRF), por ser atividade de elevado risco.

Para ter garantia de que um produto foi fabricado em estabelecimento registrado e em boas condições, o consumidor pode conferir os selos de inspeção impressos no rótulo das embalagens. São eles:

Serviço de Inspeção Municipal (SIM);

Serviço de Inspeção Estadual (SIE), da Adepará;

Registro Artesanal da Adepará;

Serviço de Inspeção Federal (SIF);

Sistema Brasileiro de Inspeção (Sisbi).

Serviço

A Adepará está presente nos 144 municípios paraenses, mantendo Ouvidoria para recebimento de denúncias. No site da Agência há os contatos dos escritórios das Regionais. Os telefones para contato são: (91) 3210-1101 / 1105 / 1121 / 99392-4264.