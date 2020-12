Mais de 30% das pessoas testadas para covid-19 no Pará deram resultado positivo

Desde o início da pandemia da covid-19, 32,19% das pessoas testadas no Pará deram resultado positivo. Foram 991 mil pessoas que passaram por algum tipo de exame, com 319 mil positivados. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira (23), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio de mais um boletim da PNAD covid 19.

Trata-se de uma pesquisa criada em maio para avaliar os impactos da pandemia no mercado de trabalho, bem como investigar comportamentos de saúde da população em relação aos casos suspeitos da doença. O trabalho deste último boletim encerrou coleta em novembro, revelando que 11,4% da população total do estado foi submetida a algum tipo de teste, sendo que 3,7% esteve no grupo de casos confirmados da doença.

Sintomas

No Pará, 353 mil pessoas manifestaram sintomas de covid 19 em novembro, o equivalente a 4,1% do total da população do estado. O número foi considerado estável em relação ao mês anterior, quando 421 mil pessoas relataram a ocorrência de sintomas (4,8% da população). No primeiro boletim, em maio, esse dado era de 1,84 milhões de pessoas (21,3% da população do estado).

Em novembro, três mil domicílios paraenses (10,4%) em que se tinha presença de pessoa idosa tiveram pelo menos uma pessoa manifestando sintomas conjugados de covid 19. Em maio, eram 97 mil domicílios paraenses nessa condição (21,9%).

Das 991 mil pessoas já testadas no Pará, a maioria tinha entre 30 e 59 anos (56% ou 555 mil), sendo 759 mil pretos ou pardos (76,7%). Quanto ao grau de instrução, o grupo mais testado foi os com ensino médio completo ou superior incompleto (39,5% ou 391 mil testados), seguindo das pessoas sem instrução ou com fundamental incompleto (27,4% ou 271 mil). A maioria das pessoas testadas tinha rendimento familiar abaixo de 1 salário mínimo (60,8% ou 602 mil).

Grupos majoritários

Nos testes com resultado positivo para covid 19 no Pará, até novembro, os grupos majoritários foram mulheres (51,2%); pessoas com até 59 anos (88,4%); pretos e pardos (76,6%); pessoas com grau de instrução entre ensino médio completo ou superior incompleto (37,3%); e aquelas com rendimento domiciliar de menos de um salário (60,8%).

Assim como no começo da pandemia, quando um milhão e 436 mil pessoas com sintomas (78% dos sintomáticos que a pesquisa registrou em maio) não procuraram atendimento médico, em novembro, a maioria das pessoas com sintomas também não procurou atendimento: dos 353 mil sintomáticos, um total de 257 mil pessoas (72,8%) não procurou atendimento, apontou a pesquisa.

Também continuou sendo maioria a quantidade de pessoas sem plano de saúde no Pará e que, portanto, dependia exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS) caso viesse a ter complicações da doença. Em maio, 7 milhões e 294 mil residentes no Pará, o equivalente a 84,8% da população, encontravam-se nessa condição. Já em novembro, o percentual ficou em 86,3% (7 milhões e 481 mil pessoas).