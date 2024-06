Mais de 15 mil logradouros no Pará tem o nome de ‘Santo Antônio’, aponta IBGE

O nome ‘Santo Antônio’ é um dos mais frequentes quando se trata de denominações de vias públicas no Pará, aponta o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Divulgado nesta sexta-feira (14/06), o levantamento ainda aponta que “São”, “Doutor” e “Santa” estão entre os termos mais utilizados para identificar logradouros no território paraense.

Conforme o IBGE, o levantamento retrata dados coletados em 2022. Endereços são um conjunto de informações que permitem identificar de forma adequada uma unidade construída ou em construção dentro de um município, tal como uma casa, um prédio, um apartamento, um estabelecimento etc. Nesse sentido, o IBGE produz e mantém atualizado o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE).

No Pará, os dados apontam que existem 1.489.545 ruas, 368.687 avenidas, 131.850 estradas, 511.957 travessas, 124.911 rodovias, 4.716 fazendas, 2.294 sítios, 6.026 povoados e 93.143 alamedas. Mas o que chama atenção são os termos usados para denominar cada um desses logradouros. No total, 139.260 iniciam por “São”; 25.512 começam com “Doutor”; 56.095 por “Santa”; 18.255 começam por “Padre”; 5.337 por “Professor”, 12.435 por “Coronel”, 23.667 por “Presidente”; 5.477 por “Vereador”; 22.424 por “Santo”; e 18.628 tem nomes que começam com “Dom”.

Além de Santo Antônio, logradouros denominados ‘São José’ também são frequentes, com 13.282 registros. Mas, o censo também revelou que, no Pará, existem 111.329 logradouros “Sem denominação”, além de 20.124 cuja denominação é apenas “Principal”.

Segundo Luiz Cláudio Martins, Coordenador Técnico do Censo Demográfico 2022, o levantamento é necessário para dimensionar de maneira precisa a distribuição dos vários tipos de estabelecimentos, como de saúde, educacionais, religiosos, comerciais, etc.

“Permite essa identificação da presença desses estabelecimentos no território. Assim como a presença de domicílios, a distribuição no município, do estado, do país como um todo. Essa informação é muito utilizada para as catástrofes naturais, por exemplo. Como ocorreu com o RS. Inclusive nós do IBGE fornecemos essas informações para as administrações públicas do Rio Grande do Sul para atender uma necessidade de se ter uma dimensão do impacto da tragédia sobre os domicílios no território”, ressalta.

Denominações históricas

Datas históricas e nomes de lugares também foram frequentes nas identificações de endereços no Pará onde o Censo 2022 revelou 12.496 denominados “Sete de Setembro”, 9.377 logradouros denominados “Brasil” e 7.203 logradouros denominados “São Paulo”. Letras e números também costumam dar nomes a ruas, avenidas e demais vias públicas. Sendo as mais frequentes as letras “A”, com 8.731 registros em logradouros e “B”, com 8.904, bem como os números “1” (7.433 logradouros) e “2” (7.919 logradouros).

Também se verificou que o Pará tem 1.370.761 endereços denominados “Sem número (SN)”; 49.998 identificados pela quilometragem da via (KM); 131.386 de Sistema alternativo; e 200.251 com nome distinção no mesmo número.

Condomínios

No Pará, 16,97% dos domicílios encontram-se em algum arranjo condominial. Dessas casas, 86.377 estão em condomínios considerados de pequeno porte, ou seja, contendo entre 6 e 20 domicílios. Além disso, 33.581 estão em arranjos condominiais entre 21 e 50 domicílios; 28.299 estão em condomínios de 51 e 100 domicílios. E, por fim, 44.332 localizam-se em condomínios com mais de 100 domicílios.