Mais de 14 mil usuários baixaram o aplicativo 'Pra Já Metropolitano'

Sistema integrado de transporte possui serviço de bilhetagem digital exclusivo

Agência Pará

Desde o início da operação assistida do BRT Metropolitano, no dia 1º de novembro, os passageiros contam com o Pra Já, sistema de bilhetagem digital exclusivo que permite a integração de diferentes linhas e uma tarifa única de R$ 4,60 (R$ 2,30 para estudantes).

Sob a gestão institucional da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon), o sistema Pra Já foi desenvolvido pela concessionária Autopass e oferece três opções de acesso ao transporte:

  • o bilhete digital (QR Code), comprado via Pix no aplicativo Pra Já Metropolitano (disponível para Android e iOS);

  • o cartão físico Pra Já, recarregável pelo aplicativo e nas bilheteiras do BRT;

  • e o bilhete físico, adquirido com pagamento em dinheiro em espécie nas bilheteiras.

Nos primeiros 10 dias de operação, mais de 14 mil usuários já baixaram o aplicativo Pra Já Metropolitano para dispositivos móveis. A plataforma permite recarregar créditos via Pix e gerar o QR Code para pagamento da passagem.

Em relação ao cartão físico, já foram emitidas 4.130 unidades, distribuídas nas modalidades:

  • Comum

  • Sênior (para idosos)

  • Escolar (para estudantes)

  • Especial (para pessoas com deficiência)

  • Colaborador

De acordo com Gilberto Barbosa, diretor de Transporte Metropolitano da Arcon, o sistema de bilhetagem representa um avanço tecnológico na mobilidade paraense:

“O Pra Já oferece segurança e agilidade, com a redução de filas e da necessidade de troco dentro dos veículos, terminais e estações. É um marco na modernização do transporte, que chega junto com o BRT Metropolitano, trazendo economia e praticidade aos passageiros. Além disso, garante atualização de dados em tempo real e facilita a gestão e o planejamento da operação do serviço”, comenta Gilberto.

A operação abrangerá 419 validadores instalados em 265 ônibus, 32 estações e 2 terminais, com um volume estimado de 3,8 milhões de transações mensais. Além da tecnologia embarcada, a Autopass também investe em infraestrutura, gestão e atendimento, gerando mais de 150 postos de trabalho locais, entre bilheteiros, operadores e técnicos de suporte.

Documentação

A emissão do cartão físico do Pra Já é realizada nos postos de atendimento dos terminais de integração de Ananindeua e Marituba e na Estação Cidadania do Shopping Metrópole. Usuários também podem agendar o atendimento pelo https://linktr.ee/prajametropolitano

Para solicitar o cartão é necessário apresentar documento original de identificação com foto ou certidão de nascimento; CPF; e comprovante de residência.

Escolar 

Estudantes devem acrescentar documento oficial fornecido pela instituição de ensino, válido até 30 dias após a emissão, que comprove a matrícula do estudante no ano letivo. Lembrando que para menores de idade, é obrigatória a presença dos pais ou responsáveis legais.

Vale-Transporte

Já os trabalhadores que utilizam o Vale-Transporte (VT) devem procurar o RH da empresa em que trabalham, que será responsável por realizar o cadastro, emissão dos cartões e a solicitação do benefício junto ao sistema. 

Para dar andamento ao processo, as empresas devem realizar o cadastro na plataforma TClient - ambiente no qual, em breve, será possível solicitar os cartões de transporte dos colaboradores e efetuar mensalmente a compra dos créditos de vale-transporte. O cadastro pode ser feito por meio do https://tclient.inter.belem.orbi.autopasscorp.com/. 

Gratuidades 

A partir do dia 22 de novembro, será intensificada a emissão dos Cartões Sênior (Idoso) e Especial (PCD). No caso deste último, é necessário apresentar laudo médico atualizado, emitido há no máximo seis meses, no momento da solicitação.

Durante a operação assistida, os passageiros com direito à gratuidade podem continuar utilizando as linhas troncais e alimentadoras, apresentando o RG ou a carteirinha Passe Fácil com o benefício registrado. É importante destacar que essa apresentação é provisória, pois o Pra Já não possui integração com o cartão atualmente utilizado no transporte de Belém. 

Mais informações sobre o sistema Pra Já estão disponíveis em https://linktr.ee/prajametropolitano.

Serviço:

Emissão do cartão físico Pra Já

Locais:

  • Terminal de Integração de Marituba - Rod. BR 316, km 6, s/n - Uriboca

Atendimento de segunda a sábado - 8h às 18h - domingo - 10h às 16h 

  • Terminal de Integração de Ananindeua - Rod. BR 316, km 10, s/n - Águas Lindas

Atendimento de segunda a sábado - 8h às 18h - domingo - 10h às 16h 

  • Estação Cidadania Shopping Metrópole - Rod. BR-316, km 4, 4500 - Coqueiro
  • Estação Cidadania Shopping Pátio Belém - Travessa Padre Eutíquio, 1078 - Batista Campos
  • Estação Cidadania São Brás - Av. José Bonifácio, 2308 - São Brás 

Segunda a sexta - 10h às 14hs (durante a COP 30) e posteriormente até às 17h

