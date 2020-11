Mais de 10 mil garrafas de bebidas alcoólicas são apreendidas em Marabá

Durante uma fiscalização realizada em Marabá, no domingo (22), mais de 10 mil garrafas de bebidas alcoólicas foram encontradas escondida atrás de produtos hortifrutigranjeiros oriundos do estado de Goiás. A fiscalização localizou 6.048 garrafas de cerveja do tipo long neck; 2.688 garrafas de vodka com limão e 1.728 garrafas de whisky.

A mercadoria, cujo valor foi estimado em R$ 85 mil, viajava sem a emissão da nota fiscal. Fiscais da Sefa emitiram dois Termos de Apreensão e Depósito no valor total de R$ 45.700 mil, referente ao ICMS mais multa. O pagamento do tributo foi realizado ainda no domingo e as mercadorias foram liberadas.

Segundo o coordenador de Mercadorias em Trânsito de Carajás, Volnandes Pereira, é uma prática comum tentar esconder bebidas junto a produtos hortifrutigranjeiros, item que é isento do imposto, buscando evitar o recolhimento do imposto estadual. "As equipes de fiscalização estão atentas a este fato”, destacou.