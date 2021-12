Mais 93.600 doses de vacina contra covid-19 chegam para 2ª dose e reforço no Pará

Uma boa notícia nesta semana de Natal e festas de fim de ano: ainda na tarde desta quarta-feira (22), o Pará recebeu mais uma remessa de vacina contra a covid-19, enviada pelo Ministério da Saúde. Como repassa a gestão estadual, são 93.600 doses da vacina Pfizer. Esse imunizante será destinado à aplicação de segunda dose e dose de reforço em vários municípios. Com essa remessa, o Pará chega a um total de 13.484.835 doses de vacina recebidas do Ministério.

A partir desta quinta-feira (23), será feito o envio da nova remessa para os Centros Regionais de Saúde, de onde é distribuída aos municípios. Esse encaminhamento se dará por via terrestre, aérea e fluvial. O trabalho é realizado pela equipe de Logística da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A Secretaria recebe as vacinas no Aeroporto de Belém e organiza o envio com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio do Grupo Aéreo de Segurança Pública (Graesp).

De acordo com o secretário adjunto de Políticas de Saúde, Sipriano Ferraz, desde o começo da pandemia de covid-19 a Sespa vem trabalhando em conjunto com outras instituições para garantir que a vacina chegue à população. "Agora, além de distribuir as vacinas, estamos percorrendo os municípios paraenses com a Vacinação Itinerante para ampliar a cobertura vacinal, que ainda está muito baixa em alguns municípios", ressalta.

Vacinação Itinerante

Desde o começo da Vacinação Itinerante, já foram aplicadas 7.708 doses das diversas vacinas existentes contra o novo coronavírus, sendo 1.597 em Marituba; 1.107 em Maracanã; 584 em Icoaraci (distrito de Belém); 3.316 em Vigia de Nazaré; 150 em Bonito; 617 em Ourém e 337, até o momento, em Baião, onde a Vacinação Itinerante continuou nesta quarta-feira (22).

Depois de Baião, a Vacinação Itinerante seguirá para o município de Capanema, nos dias 28 e 29, e Salinópolis, nos dias 30 e 31 de dezembro.

O Governo do Estado continua oferecendo vacina contra covid-19 nas ações do Programa Territórios pela Paz (TerPaz), na Usina da Paz no Icuí-Guajará, e no Aeroporto Internacional de Belém.

Conforme a última atualização do Vacinômetro, o Pará havia recebido 13.391.235 doses de vacina do Ministério da Saúde, sendo 4.804.69 da Oxford/AstraZeneca; 3.241.390 da CoronaVac/Sinovac; 5.186.550 da Pfizer e 158.600 da Janssen. Do total de doses recebidas, 13.209.124 (98,64%) foram enviadas para os 144 municípios, tendo sido aplicadas 11.047.879 doses, que correspondem a 76,82% de cobertura com a 1ª dose, 65,80% com a segunda dose e 5,31% com a terceira dose (reforço).