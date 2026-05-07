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Maio Amarelo: PRF lança campanha focada no respeito e responsabilidade no trânsito no Pará

Ações educativas em rodovias e escolas buscam conscientizar motoristas e jovens

O Liberal
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Maio Amarelo: PRF lança campanha focada no respeito e responsabilidade no trânsito no Pará. (Imagem ilustrativa)

A Polícia Rodoviária Federal deu início, na quarta-feira (6), às ações do Movimento Maio Amarelo 2026 no Pará. A abertura ocorreu na Unidade Operacional da PRF, em Castanhal, no nordeste paraense, reunindo órgãos parceiros do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) em uma mobilização voltada à conscientização e à preservação de vidas nas rodovias e vias urbanas.

Neste ano, a campanha traz como tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas!”, destacando a importância da empatia, do respeito e da responsabilidade compartilhada entre todos os usuários das vias.

Durante a programação de abertura, foi realizado um Comando Educativo com a atividade Cinema Rodoviário, voltada para motoristas e passageiros que transitavam pela BR-316. A iniciativa promoveu orientações sobre comportamentos seguros no trânsito, abordando temas como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, uso do celular ao volante, utilização do cinto de segurança e os riscos da combinação entre álcool e direção.

As ações contaram com a participação de diversos órgãos parceiros, entre eles o Departamento de Trânsito do Estado do Pará, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Marituba, a Secretaria Municipal de Defesa Social de Santa Izabel do Pará, por meio das coordenações de Trânsito e Guarda Civil Municipal, além da Secretaria Municipal de Defesa Social, Transporte e Trânsito de Benevides.

Além das atividades em Castanhal, a PRF promoveu um ciclo de palestras educativas no município de São Miguel do Guamá, voltado para alunos do ensino médio nos turnos da manhã e da tarde, em parceria com o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran). As atividades reforçaram a conscientização dos jovens sobre atitudes responsáveis no trânsito e a importância da preservação da vida.

Ao longo de todo o mês de maio, as ações educativas e de conscientização serão desenvolvidas nas delegacias e unidades operacionais da PRF em todo o estado do Pará, com foco na promoção da segurança viária.

A campanha Maio Amarelo busca mobilizar o poder público e a sociedade para a redução dos sinistros de trânsito, feridos e mortes nas vias brasileiras. Segundo a PRF, a segurança viária depende da participação coletiva e atitudes simples, como respeitar a sinalização, manter a atenção e agir com empatia, podem salvar vidas.

O Movimento Maio Amarelo foi criado para chamar a atenção da sociedade para os altos índices de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. No Brasil, as ações são coordenadas pela Secretaria Nacional de Trânsito, em parceria com instituições públicas e privadas ligadas à segurança viária.

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