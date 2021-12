Mães, com crianças internadas na UTI do Hospital do Marajó, ganham piquenique

A equipe do Hospital Regional do Marajó promoveu um piquenique especial de final de ano para as mães de crianças internadas nas unidades de terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica, da unidade, em Breves. Com informações da Agência Pará.

A ação aconteceu na quinta-feira (30), com a finalidade, segundo o hospital, de proporcionar um momento de afeto, como forma de fortalecer o ânimo das mães que têm filhos doentes em tratamento na unidade hospitalar.

A enfermeira da UTI Neonatal, da unidade, Márcia Onívia, recordou que as mulheres passam a maior parte do tempo dentro do hospital e merecem momentos de carinho.

A lavradora, Elisângela Leão Machado, de 26 anos de idade, mora na localidade do Camarapi, em Portel, também no Marajó. Ela gostou da ação pensada pelo hospital. "Meus agradecimentos a toda a equipe. Parabéns", disse a trabalhadora.

Elisângela Machado acompanha a filha, Lia Sophia, de 8 anos, em tratamento de pneumonia não especificada. "Eu achei muito legal, nunca tinha participado de uma ação igual a esta. Eu quero deixar meus agradecimentos a toda equipe por estar cuidando muito bem da minha filha’’, disse.

De janeiro a novembro de 2021, a equipe multiprofissional do HRPM realizou 99 atendimentos na UTI neonatal e 86 na UTI pediátrica

SERVIÇO

O Hospital Regional Público do Marajó (HRPM) integra a rede de saúde do governo do Estado. A unidade presta assistência de média e alta complexidades para aproximadamente 300 mil habitantes do sudoeste marajoara, que compreende os municípios de Breves, Anajás, Bagre. Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel.

O hospital fica na avenida Rio Branco, 1.266, no bairro Centro. Mais informações: (91) 3783.2140 / 3783.2127.