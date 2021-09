Macaca Chicó, vítima de maus tratos, ganha novo lar em parque zoobotânico paraense

Após dois meses de acompanhamento veterinário, a macaca Chicó, que era mantida acorrentada há décadas em uma propriedade no estado do Mato Grosso, tem agora uma segunda chance de viver dignamente e em harmonia com a natureza. A fêmea primata foi transferida esta semana para o Parque Zoobotânico Vale (PZV), em Carajás.

Chicó, que é da espécie macaco-aranha-de-testa-branca, ameaçada de extinção, foi resgatada por agentes ambientais em uma fazenda no estado vizinho, onde vivia em situações precárias marcadas por maus tratos durante 20 anos.

Depois de ser removida do local onde era mantida em cárcere pelos antigos tutores, Chicó foi levada para o hospital veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), onde recebeu os primeiros cuidados. Já no Parque Zoobotânico Vale, iniciou o tratamento de reabilitação e acompanhamento alimentar, e vem sendo estimulada a retomar o comportamento de um primata.

“Apesar de ter chegado saudável, ela tinha um vínculo muito forte com humanos, era muito dependente das pessoas e, sempre que alguém se aproximava, ela pedia afago e carinho. Também apresentava algumas dificuldades de locomoção. Agora ela já começou a fazer pequenas escaladas nos poleiros e está usando tanto os membros como a cauda preênsil para se mover”, informa Nereston Camargo, veterinário do PZV.

Readaptação

Durante dois meses, a equipe multidisciplinar do parque se empenhou em cuidar de Chicó. Agora ela se mostrou pronta para se integrar ao grupo de macacos-aranha-de-testa-branca pertencentes ao parque. “A tentativa foi um sucesso. Agora seguimos com a expectativa da reprodução em cativeiro para contribuir com a conservação da espécie”, ressalta o biólogo Tarcísio Rodrigues.

Parque Zoobotânico Vale

O Instituto Vale tem um programa voltado à reprodução em cativeiro de espécies do bioma amazônico e que estão ameaçadas de extinção. A intenção do parque é contribuir não apenas para conservar as espécies, mas, produzir um estoque para a material genético e trabalhar em benefício da preservação da fauna e flora brasileiras, dentro do Programa de Manejo Reprodutivo para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção e Relevância Biológica.