Longe do frio, Pará tem características climáticas diversificadas

Enquanto o frio avançou nos últimos dias no Sul e no Sudeste do Brasil, inclusive com registro de neve em cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, as temperaturas elevadas continuam fazendo do Pará uma boa opção para quem gosta do verão no meio do ano. Entretanto, com grande extensão territorial - 1,24 milhão de km² -, as características climáticas do Estado são bem diversificadas entre as regiões.

De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), por meio do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico, na faixa norte do Pará, prevalece o clima tropical úmido, sem estações do ano definidas. Se caracteriza por um período chuvoso, de janeiro a abril, e outro menos chuvoso, de junho a outubro, totalizando um volume de chuva anual acima de 3.000 mm/ano, temperatura máxima média acima de 30°C e umidade relativa do ar elevada.

Já a faixa sul do Estado é caracterizada por um clima tropical úmido e seco, com período chuvoso e seco definido, totalizando um volume de chuva anual variando de 1.500 a 2.500 mm, conforme apontou a Semas. O período seco apresenta chuvas abaixo de 60mm/mês, temperaturas máximas elevadas com uma média de 36°C, mínimas amenas com uma média de 19°C e umidade relativa do ar mínima em torno de 30%.

Nesse mês de julho, quando os turistas movimentam de forma significativa os balneários, a menor temperatura registrada no Pará foi de 15,8ºC e a máxima foi 37,4ºC. "Além disso, por estar situado próximo a faixa equatorial, o Estado recebe calor e horas de brilho solar de forma regular em comparação às localidades situadas em latitudes mais elevadas à faixa tropical, fazendo com que os dias e noites tenham aproximadamente o mesmo período", destacou a Semas.

Em 2021, foi registrada a primeira massa de ar frio com incursão mais ao norte do país. E mês de julho já apresenta temperaturas que chegam abaixo de 20°C em condições normais. A Semas explicou que, à medida que essa massa de ar se desloca, vai perdendo sua característica e atuando de forma mais amena. Desse modo, espera-se que ela não tenha uma influência tão significativa nas temperaturas.

Oscilação Decadal do Pacífico

A Oscilação Decadal do Pacífico (ODP) está entre as razões para o frio intenso em algumas regiões no Brasil. Segundo a Semas, o fenômeno é caracterizado pelo aquecimento diferente das temperaturas superficiais do Oceano Pacífico com ciclos variando entre 20 e 30 anos. A fase quente é caracterizada por temperaturas acima da média na faixa equatorial e temperaturas mais frias nas regiões tropicais e extratropicais, enquanto a fase fria terá condições inversas às fases positivas.

"Os resultados desta oscilação não são observados com efeitos imediatos ao longo do ano. Diferente do El Niño, onde esperam-se temperaturas mais elevadas e redução no acumulado das chuvas. E La Ninã, onde espera-se maior acumulado de chuvas e temperaturas amenas, que são monitorados na mesma região de atuação da ODP e tem influência direta na variabilidade anual", disse a Secretaria.

O Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Semas também informou que as tradicionais chuvas das tarde da Região Metropolitana de Belém não reduziram a frequência nos últimos tempos, como algumas pessoas estão comentando nas redes sociais. A equipe da Semas explica que essas chuvas estão ocorrendo de forma mais isolada com característica de pancadas acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. Além disso, as chuvas vem ocorrendo também no período da noite.

"As duas situações estão associadas às áreas de instabilidade observadas ao longo da costa norte do Brasil ocasionadas por intermédio do transporte de umidade do Oceano Atlântico Equatorial pelas correntes de ar combinadas ao calor do continente que favorecem a formação de nuvens com grande desenvolvimento vertical responsável por provocar estas chuvas", disse a Semas.

Previsão

Ainda de acordo com a Semas, a previsão climática para os próximos 10 dias no Pará, a contar de sexta-feira (30), é de características semelhantes às observadas no mês de julho. As regiões Nordeste, RMB, Marajó, Baixo Amazonas e Calha Norte terão predomínio de sol com poucas nuvens pela manhã, tarde e noite, parcialmente nublado com momentos nublados e acompanhado de chuvas isoladas com potencial para ocorrência de trovoadas e rajadas de vento.

Na extensão territorial sudeste e sudoeste do Estado, o tempo será estável de céu com poucas nuvens, temperaturas elevadas durante o dia e amenas a noite, sem previsão de chuvas significativas, com exceção da porção norte do Sudoeste que tem probabilidade de ocorrência de chuvas isoladas.