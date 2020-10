Longe da meta, campanha de vacinação contra poliomielite segue até 30 de novembro

A campanha de vacinação contra poliomielite será prorrogada até 30 de novembro. O prazo iria até esta sexta (30). Porém, da meta de 595.688 crianças alvos da campanha, de um ano a menores de cinco anos, só 28% foram alcançadas: 165.688 crianças. Os dados foram informados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), às 12h desta quinta-feira (29). A campanha começou em 5 de outubro.

A vacinação contra poliomielite visa proteger as crianças e evitar a reintrodução do poliovírus selvagem no Brasil. No Pará, são 2.883 mil postos disponíveis para campanha, sendo 1.876 mil fixos, 887 volantes e 120 fluviais, contando com 15.524 trabalhadores diretos e 3.110 equipes de vacinação.

“Basta a família levar a criança à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais perto de sua casa, e apresentar o documento de identidade e a carteira de vacinação”, disse a coordenadora estadual de imunizações da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Jaíra Ataíde. As crianças devem receber a Vacina Oral de Poliomielite (VOP), se já tiverem recebido as três doses da Vacina Inativada de Poliomielite (VIP). Menores de 1 ano (de 29 dias até 11 meses) devem ser vacinadas com a VIP, conforme as indicações do calendário nacional de vacinação.

Até agora, o melhor desempenho municipal é de Santarém Novo, com 81,95% da população coberta com a vacina contra a polio. O pior desempenho é de Breves (Marajó), com índice de cobertura de 4,4%.

Jaíra Ataíde reforça que as vacinas estão sempre disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde e que as campanhas são a oportunidade de resgatar imunizações que deixaram de ser feitas no tempo devido. “Conservar a carteira de vacinação é fundamental para a saúde de crianças, jovens e adultos, pois é nela que estão registradas todas as doses tomadas ao longo da vida”, alertou.

Devido à pandemia de covid-19, a Sespa orienta que as Secretarias Municipais de Saúde adotem estratégias para evitar aglomerações nas Unidades de Saúde. Também devem realizar a vacinação em locais abertos e ventilados; disponibilizar local para lavagem das mãos ou álcool em gel; orientar que somente um familiar acompanhe a pessoa a ser vacinada e realizar a triagem de pessoas com sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação.

Poliomielite, pólio ou paralisia infantil (pode atingir adultos), é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes. Pode provocar ou não paralisia. Nos casos graves, em que ocorrem paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos.