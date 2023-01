Listão do vestibulinho: UFPA divulga aprovados da Mobilidade Acadêmica; confira o resultado

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou, nesta sexta-feira (27), o listão com o resultado final dos aprovados no processo seletivo de Mobilidade Acadêmica 2023 (Moba). Por meio das redes sociais oficial da universidade, a UFPA detalhou qu,e para a mobilidade interna, foram classificados 130 estudantes. Já na mobilidade externa, foram classificados 217 estudantes. O resultado está disponível no online site do Centro de Processo Seletivos (Ceps).

O período de convocação para a realização da habilitação ao vínculo institucional deve ser divulgado nos próximos dias. No caso do não preenchimento das vagas, haverá a publicação do edital de adesão à reoferta de vagas, que poderá acontecer a qualquer tempo, como detalha a UFPA.

No total. foram ofertadas 1.016 vagas para 152 cursos, em 11 municípios onde há campi da UFPA: Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Castanhal, Salinópolis, Soure e Tucuruí. Desse total de vagas ofertadas, 565 são para a troca interna entre cursos e 451 para quem deseja ingressar na UFPA a partir de vínculos externos com outras instituições. A reoferta inclusive pode ocorrer entre as duas modalidades. As provas ocorreram no dia 15 de janeiro

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)