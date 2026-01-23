Listão da UFPA 2026: Psicologia, Fisioterapia e Publicidade estão entre os cursos mais concorridos

Os cursos de Psicologia, Fisioterapia e Publicidade e Propaganda estão entre as graduações mais concorridas no Processo Seletivo 2026 (PS 2026) da Universidade Federal do Pará (UFPA). A lista da demanda final de candidatos por vaga/por oferta de curso foi divulgada nesta sexta-feira (23). A relação completa com a oferta em cada curso do PS 2026 está disponível on-line no site do Centro de Processos Seletivos (CEPS/UFPA). Os dados referem-se às vagas disponíveis para ampla concorrência.

Entre os cursos mais concorridos, estão o curso de Psicologia – Matutino (Campus Belém) em primeiro lugar, com 142,17 candidatas(os) por vaga; seguido por Fisioterapia (Campus Belém), com 95,80 candidatas(os) por vaga; Publicidade e Propaganda (Campus Belém), com 87,60 concorrentes por vaga; Direito – Matutino (Campus Belém), com 86,12 candidatas(os) por vaga; Medicina (Campus Belém), com 85,52 candidatas(os) por vaga; e Educação Física – Bacharelado (Campus Belém), com 77,55 concorrentes por vaga.

Ao todo, neste ano, a UFPA oferece 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação, além de 192 vagas adicionais destinadas a pessoas com deficiência. Assim como em anos anteriores, o PS 2026 utilizará as notas do Enem como critério único de seleção, considerando a média aritmética simples das cinco provas objetivas e da redação. O processo mantém todas as reservas de vagas previstas pela Lei nº 12.711/2012 e pelas políticas internas de ações afirmativas, reafirmando o compromisso da UFPA com o acesso democrático ao ensino superior público e gratuito.

Inscrição definitiva

A Universidade Federal do Pará (UFPA) também divulgou, nesta sexta-feira, (23), a lista de inscrições dignificas homologadas para o Processo Seletivo 2026. Segundo a instituição, os candidatos poderão acessar o resultado do processo de homologação do PS UFPA 2026, após a análise de recursos, e também estará disponível a resposta individual ao recurso interposto.

Data do listão

A Universidade Federal do Pará (UFPA) informou, na semana passada, que ainda não há uma data definida para a divulgação do resultado do Processo Seletivo 2026, principal forma de ingresso na instituição. Assim que o cronograma for finalizado, a data será amplamente divulgada pelos canais oficiais da Universidade. No ano passado, a UFPA fez essa divulgação no dia 27 de janeiro, 11 dias depois da divulgação do resultado do Enem. A expectativa, portanto, é que a divulgação ocorra até o final deste mês.

A UFPA ainda explicou que utiliza, como base para a seleção, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou aos candidatos, na última sexta-feira (16), os resultados do Enem 2025. A liberação das notas aos candidatos não ocorre de forma simultânea ao envio completo dos dados às instituições de Ensino Superior e que, somente após o recebimento integral das informações, a UFPA poderá iniciar o processamento necessário para a elaboração do resultado final.

Esse trabalho envolve uma série de etapas previstas em edital, entre elas: divulgação preliminar das inscrições homologadas, período para recursos, análise e resultado dos recursos, homologação definitiva das inscrições e, por fim, o processamento dos dados para a geração do Listão de Aprovados.