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Limpeza de poços garante mais de 4 milhões de litros de água, por hora, para o abastecimento do Pará

A ação foi executada pela Águas do Pará no interior, e Cosanpa na RMB, em mais de 100 poços em todas as regiões

O Liberal
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Limpeza de poços garante mais de 4 milhões de litros de água, por hora, para o abastecimento do Pará. (Divulgação | Águas do Pará)

O sistema de abastecimento do Pará recebeu o acréscimo de mais de 4 milhões de litros de água, por hora, a partir do trabalho de manutenção e limpeza de poços, executado nos últimos meses pela Águas do Pará e a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). Desde o início da operação, em setembro de 2025, 118 poços passaram pelo serviço de manutenção em todas as regiões atendidas pela concessionária. Os serviços seguem sendo executados, com previsão de trazer ainda mais água para o sistema de abastecimento.

Com a recuperação dos poços, é como se o sistema ganhasse, a cada hora, água suficiente para encher aproximadamente 4 mil caixas d’água de mil litros, por hora, apenas com o serviço de manutenção.

Em Belém, Ananindeua e Marituba, os poços são de responsabilidade operacional da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), responsável também pela manutenção permanente dessas estruturas. Só nesses três municípios, a limpeza desses ativos resultou em mais de 2,5 milhões de litros por hora.

No interior do Estado, as cidades do Marajó tiveram o maior incremento de água com o serviço de limpeza de poços. Nos municípios de Soure e Salvaterra, a concessionária reativou dois poços que estavam fora de operação, garantindo mais de 380 mil litros de água por hora nesses municípios.

No sudeste do estado, Parauapebas e Canaã dos Carajás foram os municípios que mais tiveram poços recuperados. Em Parauapebas, a limpeza de 10 poços provocou o aumento de 140 mil litros de água, por hora, para os moradores, enquanto em Canaã dos Carajás, o incremento superou 180 mil litros, com 11 poços recuperados.

O gerente executivo de operações da Águas do Pará, Lucas Damaceno, defende que a limpeza de poços é fundamental porque impacta diretamente na oferta de água com mais qualidade e regularidade para a população. “É como um filtro de água que usamos em casa”, compara. “Quando o filtro está sujo, sai pouca água da torneira, mas quando o limpamos, a água sai com mais força. Nesse serviço, retiramos todo o material acumulado na estrutura interna do poço, o que garante mais água para a população”, explica.

A expectativa da concessionária é de que até o fim do ano outros 77 poços passem pelo mesmo serviço de manutenção, com um aumento esperado de mais de 1 milhão de litros de água por hora em todas as regiões atendidas.

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