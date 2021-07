Lideranças quilombolas e religiosas se reúnem com Segup para discutir medidas contra crimes de ódio

Representantes da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) participaram, na manhã desta terça-feira (6), de uma reunião com líderes de grupos quilombolas e de religiões de matriz africana, para discutir e desenhar soluções que visem mais segurança, além de conter ações criminosas direcionadas a esses povos. O encontro ocorreu no prédio da Segup, em Belém, e contou com a presença do titular da pasta, Ualame Machado.

Na ocasião, foram deliberadas, de acordo com a Segup, medidas imediatas com o objetivo de atender algumas das reivindicações expostas pelas lideranças, e também a criação de um comitê para a formação do Plano Estadual de combate à discriminação e violência contra as religiões de matriz africana e aos povos africanos do Estado, que será formado por entidades dos grupos africanos, juntamente com a Diretoria de Prevenção Social da Violência e Criminalidade da Segup (Diprev).

O titular da Segup, Ualame Machado, afirmou que a pasta programou algumas medidas imediatas e outras a médio prazo para atender a essas comunidades. "Dentre elas, em caráter imediato, a capacitação e orientação dos nossos profissionais para o atendimento mais especializado desse tipo de ocorrência, em qualquer lugar do estado. Em médio prazo, definimos a construção de um Plano Estadual de prevenção e enfrentamento a crimes, para que possamos traçar as políticas públicas necessárias”, disse.

Intolerância

Dados divulgados pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), mostram que, de janeiro a junho deste ano, foram computados 119 casos envolvendo violência em locais ou centros religiosos. Em 2020, de janeiro a dezembro, foram registradas o total de 348 ocorrências.

A segup informou, ainda, que irá solicitar junto à Delegacia Geral da Polícia Civil a inclusão de uma aba específica na Delegacia Virtual para registro quanto a crimes relacionados à intolerância religiosa, dessa forma, a vítima conseguirá enquadrar sua ocorrência de forma mais especifica.

Atualmente, no Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP) não existe um filtro específico relacionado a esse tipo de crime. Através da Inteligência, serão monitoradas e identificadas ações criminosas que possam vir a atingir diretamente essas comunidades.