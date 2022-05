Leptospirose foi a causa da morte de jovem em Santarém

Estefano Sousa Dos Santos, de 25 anos, morreu após contrair leptospirose, em Santarém. Ele faleceu no dia 19 de abril na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) daquele município, no oeste do Pará. Mas, somente na terça-feira (3), o resultado do exame que atestou a causa da morte foi entregue à família do jovem. As informações foram divulgadas pelo G1 Santarém.

Ainda segundo a reportagem, os familiares de Estefano contaram à produção da TV Tapajós que os médicos que atenderam o jovem anos informaram sobre a suspeita da doença. Mas ainda não havia a comprovação por exames quando o quadro dele se agravou e ele morreu.

Estefano deu entrada na UPA com dores de cabeça e no corpo, além de febre. Um dos sintomas que levou à suspeita de caso de leptospirose foi que o jovem relatava fortes dores na panturrilha.

Além da coleta para o exame de leptospirose, Estefano foi submetido a testes de dengue e covid-19, mas ambos deram negativo. No último boletim médico do jovem, o prontuário descrevia que ele estava com dores abdominais e força muscular comprometida. Ele aguardava transferência para o hospital municipal.

As amostras coletadas de Estefano foram enviadas para o Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen) para serem analisadas em caráter de urgência. De acordo com a Divisão de Vigilância em Saúde (Divisa) e a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Santarém, têm surgido vários casos suspeitos da doença na cidade.

Uma das causas do surgimento desses casos é o período chuvoso, que provoca alagamentos de vias se misturando com lixo onde passam os ratos, principais transmissores da doença. Com isso, as pessoas ficam mais expostas ao risco. “Não foi o único caso suspeito, nós recebemos em torno de 8 amostras, mas até o momento as seis primeiras foram negativas”, contou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Rose Greice.