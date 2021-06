LBV inicia distribuição de cestas básicas e itens de prevenção à covid-19

Com 71 anos de atividades no Brasil, a instituição Legião Brasileira da Boa Vontade (LBV) inicia nesta sexta-feira (18) a distribuição de cestas básicas, material de higiene e limpeza e itens de prevenção à covid-19 a 316 famílias em situação de vulnerabilidade social, sobretudo, atingidas pela fome no contexto da pandemia em Belém e Ananindeua. Serão sete toneladas e meia de doações a serem entregues no Pará, como parte da campanha nacional "Diga Sim".

"A missão da LBV é salvar vidas e almas, e para isso desenvolvemos um trabalho social com parceiros para poder colaborar com famílias em vulnerabilidade social, e, então, a nossa motivação vem da oportunidade de proteger essas pessoas para que as famílias possam se sustentar por si mesmas. Nesse processo, os doadores são fundamental", destacou o gerente administrativo da LBV no Pará, Ilton Martins.

Desde o começa da pandemia, em março de 2020, a campanha "Diga Sim" viabiliza a entrega de cestas básicas e outros donativos para famílias a cada mês. De 2020 até agora, 3.792 cestas de alimentos foram entregues a famílias no Pará. A meta da LBV é repassar, nas cinco regiões do país, de abril até agosto de 2021, 104 mil cestas básicas; 311 mil litros de leite; 110 mil kits de higiene e de limpeza, além de continuar com atendimento em suas 82 unidades.

Entregas

A Caravana da Boa Vontade inicia a entrega dos donativos em seu Centro Comunitário de Assistência Social no bairro de Canudos, na travessa Francisco Monteiro, 782, das 9h às 11h, nesta sexta (18). Os itens serão repassados a pessoas idosas participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Vida Plena, desenvolvido para cidadãos e cidadãs a partir de 60 anos, e para os assistidos pelo programa Vivência Solidária, grupo voltado a jovens e adultos de 18 a 59 anos.

Nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 deste mês será a vez de famílias também cadastradas das crianças e adolescentes atendidas pelo serviço Criança - Futuro no Presente!, desenvolvido no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, no município de Ananindeua, na avenida Cláudio Sanders, lote 172, Centro, e para as famílias de alunos da Escola de Educação Infantil Jesus, da instituição, na travessa Padre Eutíquio, 1976, no Batista Campos.

Cada família vai receber em benefícios: 1 cesta de 17,5 kg com alimentos básicos; 4 litros de leite; 1 kit de material de limpeza e higiene (água sanitária, detergente, desinfetante, sabão em barra e itens de higiene pessoal). Informações sobre como doar podem ser obtidas em 0800 055 5099 ou www.lbv.org.br.