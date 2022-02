Labimol da Ufopa aponta crescente no número de casos da covid-19 no oeste do Pará

Laboratório de Biologia Molecular da Universidade Federal do Oeste do Pará (Labimol/Ufopa) aponta crescente no número de casos positivos da covid-19 em janeiro deste ano em Santarém e região. O percentual de 32,9% de testes positivos, em dezembro de 2021, passou para 40,8% no primeiro mês de 2022.

Segundo o relatório, no mês de janeiro de 2022 o Labimol da Ufopa, em parceria com a SESPA, realizou 2.230 testes RT-PCR para detecção da Covid-19. Desse total, 40,8% (908 testes) foram positivos e 59,2% (1.318 testes) negativos.

Já no mês de dezembro de 2021 os casos de Covid-19 na região Oeste do Pará atingiram uma relativa estabilidade, embora em patamar elevado. Apesar disso, no mês de janeiro os números voltaram a crescer rapidamente, principalmente em Santarém, maior município da região.

Dados dos testes da covid-19 em Santarém e região

Os municípios que apresentam os números mais elevados de casos positivos são: Santarém, Itaituba e Mojuí dos Campos.

Em moradores do município de Santarém foram realizados 1.488 testes, sendo 43,4% (645 testes) positivos, 56,5% (841 testes) negativos e 0,1% (2 testes) inconclusivos.

No município de Óbidos foram realizados 204 testes RT-PCR, sendo 31,9% (65 testes) positivos, 67,6% (138 testes) negativos para Covid-19 e 0,5% (1 teste) inconclusivo. No município de Mojuí dos Campos foram realizados 154 testes RT-PCR, sendo 44,8% (69 testes) positivos e 55,2% (85 testes) negativos. Em Itaituba, cidade onde fica localizado o Hospital Regional do Tapajós, foram realizados 117 testes RT-PCR, com 70,9% (83 testes) de resultados positivos e 29,1% (34 testes) negativos.

Em Curuá foram realizados 84 testes RT-PCR, com 14,3% (12 testes) de resultados positivos e 85,7% (72 testes) negativos. No município de Rurópolis foram realizados 77 testes RT-PCR, com 16,9% (13 testes) positivos e 83,1% (64 testes) negativos para Covid-19.

Análises dos Dados

A partir dos dados obtidos em cada município é possível identificar um aumento de casos em Santarém e Mojuí dos Campos, além de uma redução nos outros municípios da região. Nos primeiros dez dias do mês de janeiro foram registrados poucos casos de Covid-19 em Santarém, que passaram a aumentar progressivamente após esse período, em especial nas últimas duas semanas do mês de janeiro.

O coordenador do Labimol, professor Marcos Prado, relatou que até os primeiros dias de janeiro, o laboratório havia registrado poucos casos de covid-19 na região Oeste do Pará. “A partir do dia 11 em diante percebemos uma elevação muito súbita dos casos com o pico aumentando progressivamente no final do mês de janeiro”, disse.

O coordenador destaca ainda, que o comportamento do vírus vem sendo o mesmo na região desde o início da pandemia. "Assim como nos outros picos da doença a elevação do número de casos positivos começa em Santarém e depois se espalha pela região, desta vez não está sendo diferente”, disse.

Uma outra questão importante é que, com o avanço da vacinação, a maioria dessas pessoas que estão sendo infectadas desenvolvem sintomas mais leves da doença e, geralmente, não têm agravantes, com exceção das pessoas que apresentam comorbidades.

Profissionais da saúde contaminados

Segundo o professor Marcos Prado, uma das dificuldades que se apresenta atualmente no município é a dificuldade das unidades de saúde manterem o pleno funcionamento, pois existe um grande número de profissionais da saúde que contraíram a covid-19 e precisaram ser afastados.

“O Labimol tem atendido esses profissionais de saúde, principalmente, do Hospital Regional, do Hospital Municipal e da UPA, com o objetivo de que sejam diagnosticados com a maior rapidez possível”, disse o coordenador do Labimol.