Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Justiça determina que Iasep forneça medicamento oncológico a idosa de 76 anos em Castanhal

Em caso de descumprimento, a decisão autoriza o bloqueio e o sequestro de verbas públicas para custeio do tratamento na rede privada

O Liberal

A Justiça do Pará determinou que o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) forneça o medicamento Pazopanibe 800 mg a uma idosa de 76 anos, moradora de Castanhal​, no nordeste paraense, diagnosticada com câncer em estágio avançado. A decisão atende a pedido liminar apresentado pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), após negativa administrativa do plano assistencial e deve ser cumprida em até dez dias. Em caso de descumprimento, a decisão autoriza o bloqueio e o sequestro de verbas públicas para custeio do tratamento na rede privada, além da aplicação de multa diária de R$ 10 mil.

A medida foi requerida pela 5ª Promotoria de Justiça de Defesa Comunitária e da Cidadania de Castanhal, por meio de Ação Civil Pública assinada pela promotora de Justiça Maria José Vieira de Carvalho Cunha. A paciente é dependente do I​asep e é portadora de condrossarcoma central desdiferenciado mesenquimal, localizado no fêmur, de alto grau (grau II), com metástase, encontrando-se atualmente em cuidados paliativos.

Segundo a prescrição médica anexada aos autos, o tratamento indicado é o uso contínuo do Pazopanibe 800 mg, na dosagem de quatro comprimidos de 200 mg por dia, devendo ser mantido até a obtenção da máxima resposta terapêutica ou até o surgimento de toxicidade limitante.

De acordo com o MPPA, a paciente necessita iniciar o tratamento com urgência. Antes do ajuizamento da ação, o Ministério Público chegou a entrar em contato com o IASEP, concedendo prazo de 24 horas para que o Instituto prestasse esclarecimentos sobre a negativa, mas não houve resposta.

Decisão reforça proteção à pessoa idosa

Na decisão, o Judiciário ressaltou que há prescrição médica fundamentada indicando a imprescindibilidade do medicamento, amplamente reconhecido no tratamento oncológico, e que não foi apresentada alternativa terapêutica eficaz capaz de substituí-lo.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará determinou que o Iasep forneça o medicamento no prazo máximo de 10 dias, na dosagem e periodicidade prescritas, enquanto perdurar a indicação clínica. A paciente deverá apresentar receita médica atualizada a cada 90 dias, salvo orientação diversa do médico responsável.​

Em caso de descumprimento, a decisão autoriza o bloqueio e o sequestro de verbas públicas para custeio do tratamento na rede privada, além da aplicação de multa diária de R$ 10 mil, limitada ao valor total de R$ 200 mil. A diretora do IASEP também foi intimada, sob advertência de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça​.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

justiça

ministério público do estado do pará

iasep

castanhal
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PRISÃO

Homem é preso em flagrante por furto de cabos em torre de telefonia em Castanhal

Durante a abordagem, os militares apreenderam vários fios e cabos telefônicos, além de duas facas e uma bicicleta, que, segundo a polícia, teriam sido utilizadas na execução do crime

26.01.26 16h42

TEMPORAL

Forte chuva alaga vários bairros de Santarém nesta segunda-feira (26)

Ruas se transformaram em rios por causa da chuva e equipes da Defesa Civil Municipal foram mobilizadas

26.01.26 14h53

PRISÃO

Homem é preso em Castanhal suspeito de estuprar a filha de 7 anos

Investigação teve início após denúncia da mãe da vítima

26.01.26 14h49

LIBERAL ENTREVISTA

Caso Sefer: Arnaldo Jordy critica impunidade no judiciário do Pará

Autor da CPI da Pedofilia denuncia rede de proteção que mantém médico livre há 16 anos e ressalta papel da opinião pública em condenações

24.01.26 16h15

MAIS LIDAS EM PARÁ

RISCO ELEVADO

Banpará investiu R$ 90 milhões em fundo ligado ao Master

Sindicato dos Bancários monitora possíveis riscos de aporte no FIDC Rover, administrado pela Reag, que foi liquidada pelo Banco Central este mês

24.01.26 17h18

VESTIBULAR

Listão da UFPA 2026: Fisioterapia, Psicologia e Ciência da Computação são os cursos mais concorridos

A lista da demanda final de candidatos por vaga/por oferta de curso foi divulgada nesta sexta-feira (23)

23.01.26 16h26

LISTÃO

Vestibular 2026: saiba quando será divulgado o listão da UFPA

Para esta edição do PS, a Universidade oferta 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação

16.01.26 12h08

ÁGUA

Bairros de Belém e Ananindeua terão abastecimento de água suspenso a partir da noite de terça (27)

A previsão é que o serviço retorne por volta de 1h da manhã da quarta-feira (28)

26.01.26 17h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda