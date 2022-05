Jovem é morto a tiros em Santarém

Na última sexta-feira (6) um jovem identificado como Wildson Chaves Santos e conhecido pelo apelido de "Ratão", foi morto a tiros em Santarém, na travessa Chico Irene, no bairro Floresta. O jovem tinha 25 anos e possuía passagens pela polícia. Ele era conhecido da polícia por furtos, assaltos e comércio de drogas.

Com informações do portal de notícias G1 Santarém e Região, a Polícia Civil informou que Wildson foi alvejado por seis tiros e estava com algo nas mãos, possivelmente, drogas. As testemunhas contaram à polícia que o homem que atirou no jovem estava a pé e fugiu do local logo após o crime.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi chamado, mas o rapaz já havia falecido.

Segundo a polícia, Wildson Chaves Santos estava com um mandado de prisão em aberto, no seu nome. O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, que investiga o crime.