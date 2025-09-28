Jornal britânico elege praia paraense como a mais bonita do Brasil; saiba mais

O jornal britânico The Guardian destacou Alter do Chão, em Santarém, no oeste paraense, como a praia mais bonita do Brasil, superando até Fernando de Noronha, um dos destinos mais tradicionais e famosos do país.

Conhecida pelas areias brancas que se formam às margens dos rios Tapajós e Arapiuns, a vila combina águas cristalinas, biodiversidade amazônica e uma comunidade acolhedora de cerca de 6 mil habitantes. A paisagem, que muda ao longo do ano com a variação do nível das águas, proporciona experiências diferentes em cada estação.

De agosto a dezembro, no chamado “verão amazônico”, as águas baixam e revelam praias extensas de rio, ideais para banhos refrescantes e passeios de barco. Já entre janeiro e julho, durante o “inverno amazônico”, o aumento do volume dos rios transforma margens e igarapés em novos espaços de exploração, criando cenários que encantam quem busca contato direto com a floresta.

Alter do Chão está a apenas 34 km do aeroporto de Santarém, que recebe voos diretos de cidades como Belém, Manaus e Brasília. O acesso também pode ser feito por barco, atravessando o rio Amazonas, uma experiência que, por si só, já faz parte da viagem.

A vila oferece hospedagens aconchegantes e restaurantes que valorizam a culinária amazônica, com pratos preparados a partir de ingredientes da floresta. Guias e barqueiros locais conduzem turistas a praias quase desertas, ilhas isoladas e miradouros ideais para contemplar o pôr do sol.

Além disso, Alter do Chão é palco de eventos culturais de grande relevância, como a Festa do Sairé e o Festival dos Botos, em setembro. As celebrações unem tradições religiosas, folclore e arte, reafirmando a identidade cultural da Amazônia.