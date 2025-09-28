Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Jornal britânico elege praia paraense como a mais bonita do Brasil; saiba mais

Conhecida pelas areias brancas que se formam às margens dos rios Tapajós e Arapiuns, Alter do Chão combina águas cristalinas, biodiversidade amazônica e uma comunidade acolhedora

O Liberal
fonte

Jornal britânico elege praia paraense como a mais bonita do Brasil. (Reprodução)

O jornal britânico The Guardian destacou Alter do Chão, em Santarém, no oeste paraense, como a praia mais bonita do Brasil, superando até Fernando de Noronha, um dos destinos mais tradicionais e famosos do país.

Conhecida pelas areias brancas que se formam às margens dos rios Tapajós e Arapiuns, a vila combina águas cristalinas, biodiversidade amazônica e uma comunidade acolhedora de cerca de 6 mil habitantes. A paisagem, que muda ao longo do ano com a variação do nível das águas, proporciona experiências diferentes em cada estação.

De agosto a dezembro, no chamado “verão amazônico”, as águas baixam e revelam praias extensas de rio, ideais para banhos refrescantes e passeios de barco. Já entre janeiro e julho, durante o “inverno amazônico”, o aumento do volume dos rios transforma margens e igarapés em novos espaços de exploração, criando cenários que encantam quem busca contato direto com a floresta.

Alter do Chão está a apenas 34 km do aeroporto de Santarém, que recebe voos diretos de cidades como Belém, Manaus e Brasília. O acesso também pode ser feito por barco, atravessando o rio Amazonas, uma experiência que, por si só, já faz parte da viagem.

A vila oferece hospedagens aconchegantes e restaurantes que valorizam a culinária amazônica, com pratos preparados a partir de ingredientes da floresta. Guias e barqueiros locais conduzem turistas a praias quase desertas, ilhas isoladas e miradouros ideais para contemplar o pôr do sol.

Além disso, Alter do Chão é palco de eventos culturais de grande relevância, como a Festa do Sairé e o Festival dos Botos, em setembro. As celebrações unem tradições religiosas, folclore e arte, reafirmando a identidade cultural da Amazônia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Jornal britânico elege praia paraense como a mais bonita do Brasil
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

CURIOSIDADES

Cortejo fúnebre com cachaça e fogos de artifício chama a atenção no Pará

A tradição da vila de São João do Abade, em Curuçá, ocorre há mais de 200 anos e é chamada de “frete”

28.09.25 17h08

investimento

Governo do Pará entrega em outubro a maior Estação de Tratamento de Esgoto do estado

Com investimento de R$ 134 milhões, ETE Una beneficiará moradores de 10 bairros de Belém e contribuirá para despoluição de bacias hidrográficas

28.09.25 7h00

POLÍCIA

Cerca de 16 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes são registrados por dia no Pará

A média é com base no balanço da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) das 3.843 ocorrências desse tipo computadas de janeiro a agosto de 2025

27.09.25 18h00

CÉU ILUMINADO

Festival do Abacaxi tem show de drones em apresentação de Alok em Barcarena

O evento gratuito começou na quinta (25/9) e segue até domingo (28/9)

27.09.25 11h20

MAIS LIDAS EM PARÁ

investimento

Governo do Pará entrega em outubro a maior Estação de Tratamento de Esgoto do estado

Com investimento de R$ 134 milhões, ETE Una beneficiará moradores de 10 bairros de Belém e contribuirá para despoluição de bacias hidrográficas

28.09.25 7h00

CURIOSIDADES

Cortejo fúnebre com cachaça e fogos de artifício chama a atenção no Pará

A tradição da vila de São João do Abade, em Curuçá, ocorre há mais de 200 anos e é chamada de “frete”

28.09.25 17h08

PARÁ

Jornal britânico elege praia paraense como a mais bonita do Brasil; saiba mais

Conhecida pelas areias brancas que se formam às margens dos rios Tapajós e Arapiuns, Alter do Chão combina águas cristalinas, biodiversidade amazônica e uma comunidade acolhedora

28.09.25 19h08

RELIGIÃO

Entrega de doces no dia de São Cosme e Damião tem origens no sincretismo religioso; veja mais

A distribuição de doces surge a partir de religiões de matriz africana

27.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda