'João de Nazaré', da TV Liberal, chega ao GloboPlay

A religiosidade dos paraenses pode ser conferida nas imagens e textos do documentário (foto: Ana Laura Carvalho)



O Círio de 2021, semelhante a 2020, não teve a grande procissão de fiéis nas ruas de Belém no segundo domingo de outubro, e, em especial, foi marcado pela ausência do jornalista, escritor, professor e pesquisador do Círio, João Carlos Pereira. João faleceu em 10 de novembro de 2020, aos 61 anos, vítima da covid-19, mas pôde ainda participar da cobertura jornalística da festa maior religiosa pela TV Liberal. E neste mesmo outubro, o documentário "João de Nazaré", realizado e exibido pela emissora em homenagem a João, chega agora ao GloboPlay.

Assim, quem ainda não conferiu imagens com ângulos novos mostrando a vibração e religiosidade de quem faz o Círio e a relação de João Carlos com a festa maior dos paraenses passa a ter uma oportunidade ímpar. Até porque não é difícil para o espectador do documentário se identificar com as mensagens nele veiculadas, pelo fato de que João Carlos Pereira era também devoto e escritor. Sabia como poucos usar da palavra para eternizar momentos da fé.

A TV Liberal exibiu "João de Nazaré" em dois episódios, em 2 e 9 de outubro. O especial, dirigido pela cineasta Angela Zoé e roteirizado pelo jornalista André Laurent, traz depoimentos inéditos de João Carlos Pereira, imortal da Academia Paraense de Letras.

Em 2018, Zoé iniciou as gravações, começando a produção para o documentário. A cineasta veio a Belém para registrar a grande procissão. Entretanto, dada a riqueza cultural e religiosa do Círio, o projeto precisou ser reformulado. Com a pandemia em março de 2020, as gravações foram suspensas. E João Carlos Pereira seguiu comentando sobre o Círio de Nazaré na TV Liberal, como sempre fez por 19 anos. Naquele 228º Círio, João estava nas ruas contando histórias sobre a devoção dos paraenses a Nossa Senhora.

Ainda em outubro, ele testou positivo para covid-19, e, no começo de novembro, faleceu.

Homenagem

A TV Liberal tomou a iniciativa de homenagear João Carlos Pereira. Para isso, o trabalho sobre o Círio foi, então, ressigficado pelo jornalista André Laurent, da TV Liberal. André mergulhou em mais de 30 horas de gravações para elaborar o roteiro do documentário. A partir de um poema que João escreveu sobre o Círio em cinco sentidos, foi possível relembrar como eram os eventos que compõem a festividade antes da pandemia, ouvir pessoas próximas e fazer uma imersão na história a partir dos depoimentos inéditos deixados por João Carlos Pereira.

Uma outra atração no documentário, com 65 minutos, é a participação especial da filha Mariana Pereira. Ela fez preparação vocal com a fonoaudióloga Márcia Salomão e deu voz a textos escritos pelo pai. A trilha sonora foi composta pelo violonista Salomão Habib com violões que trazem uma história especial e cheia de emoção.

Emoção

André Laurent: emoção ao participar do projeto sobre o Círio e João Carlos (Foto: Ivam Henriques)

Sobre o projeto do documentário, André Laurent comenta: "Talvez meu maior desafio profissional na última década. Mas me preparei muito para este momento, e, por isso, estou muito feliz com o resultado". Desde 2016, ele se dedica aos estudos do audiovisual, e, então, alguns trabalhos foram resultado desta dedicação, como as três temporadas do especial "Expedição Pará", exibido pela TV Liberal em 2018 e 2019, além da premiada série especial "A Covid-19 no Marajó", que o JL1 mostrou em julho do ano passado. Porém, "João de Nazaré" foi documentário, foi o primeiro que assinei como roteirista", comemora André.

No documentário, com envolvimento direto do diretor de Programação da TV Liberal, Elton Magalhães, o público confere histórias contadas por um dos maiores pesquisadores da maior festa religiosa do Brasil. Além dos depoimentos, o trabalho valoriza o João Carlos Pereira escritor, da palavra, sob uma perspectiva pouco conhecida: o João poeta. O documentário tem 65 minutos de duração. Para saboreá-lo, basta acessar a plataforma na sessão Documentário no GloboPlay.