Jéssica Costa: a voz que está encantando Barcarena

Existe um voz que está encantando Barcarena. Vinda de Marituba, município da região metropolitana de Belém, Jéssica Costa está em início de carreira, mas já possui hits populares na cidade. Mas nem sempre foi assim. Para se assumir de vez como cantora foi um árduo trabalho, principalmente por parte de seu namorado, o também músico Neto Furtado. Foi ele quem convenceu Jéssica de que ela tinha potencial para ser profissional. Acostumado a tocar na noite de Barcarena, Neto entrou em contato com Jéssica pela internet. Ele jura que no início, era apenas uma amizade. “Lembro até hoje que pedi para ela gravar um áudio cantando para mim. Ali percebi que ela tinha um potencial muito grande. O timbre dela me chamou muita atenção”, diz Neto.

Jéssica Costa foi pensando sobre até onde poderia ir com a música e decidiu aceitar o convite de Neto para ir morar em Barcarena. A princípio, os dois eram apenas amigos, mas logo o romance começou. “Acredito que me tornei cantora a partir do momento que vim morar para Barcarena. Uma cidade que me acolheu muito bem e sou muito grata pelo carinho que venho recebendo do público. E isso me dá forças sempre pra continuar”, diz Jéssica, que lançou recentemente o single Vira Copo em todas as plataformas e música.

Apesar da relação afetiva, o casal não esmoreceu e continuou planejando a carreira. Logo vieram os primeiros shows, que agora acontecem todos os finais de semana, com casa sempre cheia. Jéssica Costa solta a voz e Neto toca bateria na banda. A cada show, Jéssica Costa tem a convicção de que mudar de cidade valeu a pena. “Eu lembro que fui convidada por ele para fazer uma participação com a banda Trilha, a banda na qual ele tocava aqui. Essa primeira vez foi um desafio muito grande, pois lembro que estava bem nervosa. Mas aí deu tudo certo”, diz aos risos Jéssica.

Atualmente, Jéssica Costa lançou a canção Vira Copo, single que já está levantando o público de Barcarena e também da grande Belém. Para outubro, outro hit já está no gatilho. A música ‘Te perder’ é um melody no melhor estilo “sofrência”, genêro bastante popular no país.

“Nosso show é bem eclético, as canções dizem isso. Vira Copo tem uma pegada mais atual, mas tocamos vários estilos. O pessoal pede muito brega, melody, coisas do nosso Pará. Sentimos o público e vamos trabalhando para alcançar o resultado em forma de canções. Essa música que será lançada em outubro, por exemplo, é um melody composto por David Carvalho, que trabalha com a Manu Batidão. Queremos que essa música viralize aqui no no nosso estado”, diz Jéssica.

Agenda do final de semana:

Sexta

Sexta do Paixão

Netinho Paixão/Banda WV Black/Dj. Ultron

Buteco De’LaCruz

Av. Francisco Vinagre, 22, Murucupi, Vila dos cabanos, Barcarena

Sexta da Jack

David Brito

Bar da Jack

Av. Dom Romualdo Coelho - Murucupi, Vila dos Cabanos, Barcarena

Noite 1

Banda Trilha

Clube 1

Murucupi, Vila dos Cabanos, Barcarena

20h

Sábado

Sábado na De’LaCruz

David Brito

Buteco De’LaCruz

Av. Francisco Vinagre, 22, Murucupi, Barcarena

Domingo

Domingueira da Malu

Netinho Paixão e Dj. Ruan

Malu Recepções

Rua Lameira Bittencourt

16h