No Marajó, jacarés capturados por caçadores são devolvidos ao rio por seguranças de fazenda

Seguranças de uma fazenda localizada na Ilha do Marajó, no Pará, impediram que caçadores ilegais continuassem com as capturas de Jacarés na região. Em um vídeo sobre o caso, cordas que amarravam os animais foram cortadas e eles devolvidos à natureza. É possível também perceber nas filmagens que alguns animais estavam machucados e outros já mortos, com marcas de cortes; veja:

Ao todo, cerca de três homens estavam praticando a caça ilegal. Em breve mais atualizações sobre o caso.